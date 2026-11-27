به گزارش کردپرس، مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق، در دیدار با سفرا، سرکنسول‌ها، نمایندگان و دیپلمات‌های کشورهای مختلف و همچنین نمایندگان آژانس‌های سازمان ملل مستقر در اقلیم کردستان عراق اظهار داشت که نظام سیاسی عراق پس از سال ۲۰۰۳ بر مبنای نظام فدرالی بنا شده و اقلیم کردستان عراق نیز بر اساس قانون اساسی، یک واحد سیاسی و حقوقی تثبیت‌شده و به رسمیت شناخته شده است.

به نوشته شفق نیوز، وی افزود: با این حال، تصمیم‌گیرندگان در بغداد به نظام فدرالی اعتقاد ندارند و تلاش می‌کنند با رویکردی متمرکزگرایانه با اقلیم برخورد و حقوق مردم کردستان را محدود و نقض کنند.

وی بار دیگر بر ضرورت اجرای کامل و بدون کم ‌و کاست قانون اساسی تاکید کرد و گفت که نمی‌توان مفاد آن را به صورت گزینشی اجرا کرد؛ به‌گونه‌ای که تنها بندهای تامین کننده منافع برخی طرف‌ها اجرایی و سایر مواد به حاشیه رانده شوند.

وی در همین زمینه به ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق اشاره کرد که سال‌هاست اجرای آن متوقف مانده و وضعیت غیرعادی کرکوک و سایر مناطق کردنشین خارج از مدیریت اقلیم کردستان عراق همچنان تعیین تکلیف نشده است.

بارزانی تاکید کرد که اختلاف اقلیم کردستان عراق با دولت فدرال عراق صرفا به موضوع حقوق کارکنان و بودجه محدود نمی‌شود، بلکه مسئله اصلی، حقوق و مطالبات برحق مردم کردستان و به رسمیت شناختن و احترام به جایگاه قانونی و قانون اساسی اقلیم کردستان است.

وی در ادامه گفت: ما همواره پشتیبان و یاری‌رسان دولت فدرال در مبارزه با فساد و مقابله با اقدامات غیرقانونی بودیم و آمادگی کامل داریم در این زمینه تمامی اشکال همکاری را ارائه دهیم. همچنین آمادیم تمامی مسائل حل‌نشده را بر اساس قانون اساسی فیصله دهیم.

بارزانی ابراز امیدواری کرد که اقدامات غیرقانونی در سراسر عراق ریشه‌کن شود، اما در عین حال تاکید کرد که تصمیمات و اقداماتی که اخیرا به نام فرمانده کل نیروهای مسلح عراق و علیه حقوق قانون اساسی مردم کردستان اتخاذ شدند، غیرقانونی و مغایر با قانون اساسی هستند و اقلیم آنها را شدیدا رد می‌کند.

نخست وزیر اقلیم کردستان عراق همچنین با تاکید بر حمایت از مبارزه با فساد و سرقت منابع طبیعی در سراسر عراق اظهار داشت که اقلیم برای همکاری کامل در این زمینه آمادگی دارد.

وی افزود: با این حال، به بهانه مبارزه با فساد، تلاش‌هایی برای نقض حقوق مردم کردستان و تضعیف موجودیت اقلیم صورت می‌گیرد که ابدا قابل قبول نیست.

بارزانی در ادامه تصریح کرد: اگر هدف واقعی آنها اجرای حاکمیت قانون است، عراق مملو از فساد، سرقت و سلاح‌های خارج از کنترل است. بنابراین باید برای ریشه‌کن کردن این معضلات اقدام کنند.

وی تاکید کرد که مردم کردستان با تمام توان از حقوق قانونی و قانون اساسی خود دفاع خواهند کرد و تحت هیچ شرایطی از این حقوق عقب‌نشینی نمی‌کنند.

بارزانی همچنین بار دیگر آمادگی کامل اقلیم کردستان عراق را برای حل تمامی اختلافات از طریق گفت‌وگو و مذاکره اعلام کرد.