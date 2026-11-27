سرویس کردستان - رئیس پلیس آگاهی استان کردستان از دستگیری چهار متهم به سرقت به عنف در محله حسن‌آباد سنندج خبر داد و گفت: بانوی سالخورده‌ای که قربانی این سرقت شده بود، بر اثر فشار ناشی از وقوع این حادثه جان خود را از دست داد.

به گزارش کرد پرس، سرهنگ شهرام عبدی اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره سرقت به عنف و سرقت مقادیری قابل توجه از طلا و جواهرات در محله حسن‌آباد سنندج، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی با اشاره به فوت بانوی سالخورده در جریان این حادثه افزود: با توجه به حساسیت موضوع، گروهی از کارآگاهان پلیس آگاهی تشکیل و بررسی‌های تخصصی آثار و شواهد به‌جامانده از جرم در محل وقوع سرقت آغاز شد.

رئیس پلیس آگاهی کردستان ادامه داد: مأموران با انجام اقدامات تخصصی و بهره‌گیری از شگردهای پلیسی موفق به شناسایی هویت سارقان شدند و هر چهار متهم پس از هماهنگی با مرجع قضایی، در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شدند.

سرهنگ عبدی با بیان اینکه متهمان در جریان تحقیقات پلیسی و پس از مواجهه با مدارک و مستندات موجود به ارتکاب جرم اعتراف کردند، یادآور شد: در ارتباط با این پرونده، یک نفر مالخر نیز شناسایی و دستگیر شد.

وی بیان کرد: متهمان دستگیرشده به همراه مالخر برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شدند.