دستگیری چهار سارق به عنف در سنندج/سرقت از بانوی سالخورده به فوت وی انجامید
به گزارش کرد پرس، سرهنگ شهرام عبدی اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره سرقت به عنف و سرقت مقادیری قابل توجه از طلا و جواهرات در محله حسنآباد سنندج، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی با اشاره به فوت بانوی سالخورده در جریان این حادثه افزود: با توجه به حساسیت موضوع، گروهی از کارآگاهان پلیس آگاهی تشکیل و بررسیهای تخصصی آثار و شواهد بهجامانده از جرم در محل وقوع سرقت آغاز شد.
رئیس پلیس آگاهی کردستان ادامه داد: مأموران با انجام اقدامات تخصصی و بهرهگیری از شگردهای پلیسی موفق به شناسایی هویت سارقان شدند و هر چهار متهم پس از هماهنگی با مرجع قضایی، در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شدند.
سرهنگ عبدی با بیان اینکه متهمان در جریان تحقیقات پلیسی و پس از مواجهه با مدارک و مستندات موجود به ارتکاب جرم اعتراف کردند، یادآور شد: در ارتباط با این پرونده، یک نفر مالخر نیز شناسایی و دستگیر شد.
وی بیان کرد: متهمان دستگیرشده به همراه مالخر برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شدند.
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