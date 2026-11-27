به گزارش کردپرس، از جهاد کشاورزی؛ محمدرضا اصغری افزود: در این مرحله، مجوز صادرات سیب به پاکستان اخذ شده و شرکت اتحاد سیب ارومیه به‌عنوان نماینده رسمی، مسئولیت انجام فرآیند پلمب و امور قرنطینه محموله‌های صادراتی را برعهده دارد.

او ادامه داد:در راستای تسریع و تسهیل روند صادرات، تمهیدات لازم برای انجام فرآیندهای قرنطینه و ارزیابی محموله‌ها در محل مرز فراهم شده است.

رییس جهاد کشاورزی اظهار کرد: با استقرار کارشناسان و ارزیابان مربوطه در محل، عملیات بررسی، ارزیابی و پلمب محموله‌ها در همان محل انجام می‌شود؛ اقدامی که با کاهش رفت‌وآمد و صرفه‌جویی در زمان، به تسریع تشریفات صادراتی و تسهیل فعالیت صادرکنندگان کمک می‌کند.

اصغری تأکید کرد: سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با پیگیری موانع پیش‌روی صادرکنندگان و تسهیل فرآیندهای اجرایی، حمایت از باغداران و توسعه بازارهای صادراتی محصولات کشاورزی استان را دنبال می‌کند.

او در پایان گفت: صادرات سیب، فرصتی برای حمایت از باغداران، رونق اقتصادی و تقویت جایگاه محصولات کشاورزی استان در بازارهای بین‌المللی است.

گفتنی است؛ افزایش تولید، بدون برنامه مشخص صادراتی، مشکل هر ساله قطب سیب ایران است و امسال با توجه به تحریم تجارت دریایی، صادرات سیب به بازارهای قبلی متوقف شده و ماه گذشته نیز هیئت اقتصادی آذربایجان‌غربی راهی ویتنام شد تا بتوانند دروازه ای به روی بهشت سیب ایران باز کنند.