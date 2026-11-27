روزنامه نشنال تحلیل کرد؛

سرویس جهان- مدیر ابتکار جهانی کردها برای صلح در دانشگاه آمریکایی واشنگتن، در تحلیلی در روزنامه اماراتی نشنال هشدار داد که تلاش دولت عراق برای در دست گرفتن کنترل منابع نفتی و گذرگاه‌های مرزی اقلیم کردستان، می‌تواند ساختار فدرال این کشور را تضعیف کرده و زمینه‌ساز اقتدارگرایی سیاسی، درگیری داخلی و افزایش بی‌ثباتی منطقه‌ای شود.

نشنال: کنترل نفت اقلیم کردستان از سوی بغداد می‌تواند عراق و منطقه را بی‌ثبات کند

یرِوان سعید، مدیر ابتکار جهانی کردها برای صلح در دانشگاه آمریکایی واشنگتن، در تحلیلی در روزنامه اماراتی نشنال هشدار داد که تلاش دولت عراق برای در دست گرفتن کنترل منابع نفتی و گذرگاه‌های مرزی اقلیم کردستان، می‌تواند ساختار فدرال این کشور را تضعیف کرده و زمینه‌ساز اقتدارگرایی سیاسی، درگیری داخلی و افزایش بی‌ثباتی منطقه‌ای شود.

به گزارش کردپرس، سعید در یادداشتی که ۲۶ نوامبر منتشر شد، با اشاره به دستور علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، برای اعمال کنترل دولت فدرال بر گذرگاه‌های مرزی و میدان‌های نفتی تحت کنترل کردها در مناطق مورد مناقشه، تأکید کرد که مبارزه با قاچاق نفت نباید بهانه‌ای برای تضعیف اختیارات قانونی حکومت اقلیم کردستان باشد.

به نوشته این تحلیلگر، قانون اساسی عراق مصوب ۲۰۰۵، اقلیم کردستان را به‌عنوان منطقه‌ای فدرال به رسمیت شناخته و اختیارات قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی مشخصی برای آن در نظر گرفته است. اگرچه دولت مرکزی در حوزه‌هایی مانند امنیت ملی و سیاست‌های گمرکی اختیارات دارد، مدیریت منابع نفتی و گمرک مستلزم همکاری بغداد و اربیل است.

سعید معتقد است اقدامات اخیر بغداد در ادامه روندی قرار دارد که طی سال‌های گذشته از طریق احکام دادگاه فدرال و فشارهای مالی، اختیارات اقلیم کردستان را محدود کرده است. دادگاه فدرال عراق در سال ۲۰۲۲ قانون نفت و گاز اقلیم را مغایر قانون اساسی اعلام کرد و سال گذشته نیز خواستار انتقال درآمدهای اقلیم به خزانه دولت مرکزی شد. به اعتقاد او، افزودن فشار نظامی به این اقدامات قضایی و مالی می‌تواند توازن موجود میان دولت فدرال و اقلیم را به‌طور برگشت‌ناپذیر تغییر دهد.

یروان سعید در عین حال، واکنش مشترک حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان به اقدامات بغداد را نشانه‌ای از کاهش موقت اختلافات داخلی کردها دانست. به نوشته او، نیچروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، تهدیدهای نظامی را رد کرده و بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، نیز بر دفاع از حقوق قانونی کردها تأکید کرده است. این موضع مشترک می‌تواند فرصتی برای ترمیم شکاف‌های سیاسی در اقلیم فراهم کند.

در بخش دیگری از این تحلیل، پیامدهای احتمالی رویارویی بغداد و اربیل برای کشورهای حوزه خلیج فارس بررسی شده است. سعید معتقد است درگیری نظامی می‌تواند تأسیسات انرژی، عرضه برق و سرمایه‌گذاری‌های خارجی در اقلیم کردستان را تهدید کند. او به آغاز انتقال گاز میدان کورمور به یک نیروگاه برق در عراق با مشارکت شرکت‌های اماراتی دانا گاز و کرسنت پترولیوم اشاره کرد و آن را نمونه‌ای از تأثیر مثبت توسعه منابع انرژی اقلیم بر اقتصاد کل عراق دانست.

او همچنین هشدار داد که اختلاف میان نیروهای فدرال و پیشمرگ‌ها می‌تواند هماهنگی امنیتی در مناطق مورد مناقشه را تضعیف کرده و به بقایای داعش فرصت بازسازی بدهد. به اعتقاد او، کاهش همکاری امنیتی بغداد و اربیل همچنین می‌تواند زمینه گسترش فعالیت گروه‌های مسلح و افزایش نفوذ نیروهایی در مسیرهای راهبردی عراق را فراهم کند.

سعید با اشاره به خروج نیروهای آمریکایی از اقلیم کردستان در سپتامبر، تأکید کرد که واشنگتن همچنان در قبال امنیت این منطقه منافع مستقیمی دارد. او همکاری پیشمرگ‌ها با نیروهای آمریکایی را در شکست داعش مهم دانست و هشدار داد که بی‌تفاوتی آمریکا در برابر فشار نظامی بر متحدان کرد خود می‌تواند اعتبار تعهدات این کشور را نزد دیگر بازیگران منطقه‌ای تضعیف کند.

به نوشته این تحلیلگر، حضور شرکت‌های انرژی آمریکایی در اقلیم کردستان نیز از دیگر دلایل اهمیت ثبات این منطقه برای واشنگتن است. او معتقد است فشار نظامی بر اقلیم می‌تواند سرمایه‌گذاران قانونی را از منطقه دور کرده و زمینه فعالیت بیشتر واسطه‌های غیرشفاف در تجارت نفت را فراهم کند.

سعید در پایان، تصویب قانون جامع نفت و گاز عراق را راهکار اصلی حل اختلافات میان بغداد و اربیل دانست و پیشنهاد کرد سازوکاری مشترک با مشارکت کارشناسان فنی برای بررسی ادعاهای قاچاق نفت و حل اختلافات اجرایی ایجاد شود. او همچنین خواستار آن شد که آمریکا و کشورهای عربی، حمایت‌های دیپلماتیک، مالی و امنیتی خود از بغداد را به رعایت اصول فدرالیسم و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات با اقلیم کردستان مشروط کنند.

این تحلیلگر تأکید کرد که علی الزیدی نمی‌تواند با تضعیف اقلیم کردستان به تقویت حاکمیت عراق دست یابد و جایگزین کردن تمرکزگرایی اجباری با ساختار فدرال، نه‌تنها مشکلات این کشور را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند بی‌ثباتی داخلی و منطقه‌ای را افزایش دهد.