کارگردان نمایش «نماد»:

سرویس کردستان ـ کارگردان و بازیگر نمایش خیابانی «نماد»، با اشاره به انگیزه شکل‌گیری این اثر گفت: دغدغه اصلی من از زمان بمباران مدرسه میناب، زنده نگه داشتن یاد کودکان بی‌گناهی بود که قربانی این حادثه شدند؛ می‌خواستم نمادی خلق کنم که سال‌ها بعد نیز یاد و خاطره این کودکان را در ذهن مردم زنده نگه دارد.

حسین نادری در گفت‌وگو با خبرنگار کرد پرس، پس از اجرای نمایش «نماد» در نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان، اظهار کرد: از همان روزی که مدرسه میناب بمباران شد، فارغ از هرگونه نگاه سیاسی یا بحث انتقام‌جویی، این موضوع به دغدغه‌ای جدی برای من تبدیل شد؛ چراکه قربانیان این حادثه کودکانی بی‌گناه بودند و نمی‌خواستم خون و یاد آن‌ها به فراموشی سپرده شود.

وی افزود: از ابتدا به دنبال خلق اثری بودم که بتواند یاد این کودکان را برای سال‌های طولانی زنده نگه دارد. به همین دلیل، ایده جمع‌آوری نمادهای کشورهای مختلف از سوی یک جهانگرد در ذهنم شکل گرفت و در ادامه، تعدادی نماد خیالی نیز طراحی کردم تا در کنار نمادهای واقعی، مفهوم مورد نظرم را به مخاطب منتقل کنم.

این کارگردان با اشاره به الهام گرفتن از نماد درنای کاغذی هیروشیما بیان کرد: درنای کاغذی به نمادی برای یادآوری قربانیان بمباران اتمی هیروشیما تبدیل شده است و دغدغه من نیز این بود که برای کودکان میناب، نمادی مشابه شکل بگیرد؛ نمادی که با دیدن آن، هیچ‌کس این کودکان را فراموش نکند.

نادری ادامه داد: اولین تصویری که برای این منظور به ذهنم رسید، کوله‌پشتی صورتی بود. من خودم دختری دارم و روز اول مهر امسال، وقتی کوله‌پشتی‌اش را بر دوش انداخت، بغض کردم و ناخودآگاه به پدران و مادران کودکان میناب فکر کردم. همان لحظه با خودم تصمیم گرفتم این نمایش را حتماً به صحنه ببرم و خوشحالم که این فرصت فراهم شد و اثر را در چند جشنواره نیز اجرا کردم.

وی در پاسخ به پرسشی درباره پیام اصلی نمایش و مفهومی که می‌خواهد در ذهن مخاطب باقی بماند، گفت: در تئاتر خیابانی ممکن است حدود نیم ساعت اجرا داشته باشیم، اما پیام اصلی اثر را در یکی دو دقیقه پایانی بیان کنیم. تمام بخش‌های نمایش در واقع مخاطب را برای دریافت همان پیام نهایی آماده می‌کند.

کارگردان نمایش «نماد» تأکید کرد: حرف اصلی من این است که نباید فراموش کنیم. معتقدم زنده نگه داشتن یاد این کودکان نیازمند ساختن یک نماد ماندگار است؛ نمادی که فراتر از زمان و مکان، مردم را به یاد آن‌ها بیندازد.

نادری همچنین درباره انتخاب زبان فارسی برای اجرای نمایش در جشنواره مریوان توضیح داد: زبان در برقراری ارتباط با مخاطبان تئاتر خیابانی اهمیت زیادی دارد. با وجود اینکه من خودم کرد کرمانشاه هستم و به زبان و هویت کردی علاقه و تعلق خاطر دارم، اما در این جشنواره گروه‌هایی از نقاط مختلف کشور حضور دارند و حتی برخی داوران نیز کردی نمی‌دانند.

وی افزود: به همین دلیل، برای اینکه همه مخاطبان، مهمانان و داوران بتوانند مفهوم نمایش را به‌درستی دریافت کنند، زبان فارسی را به‌عنوان زبان مشترک انتخاب کردیم. هدف اصلی ما برقراری ارتباط با همه مخاطبان بود و فکر می‌کنم این انتخاب به انتقال بهتر پیام نمایش کمک می‌کند.