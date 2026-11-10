فرمانده ارشد PKK: ما به دنبال تجزیه ترکیه نیستیم

چیغدم دوغو، عضو شورای اجرایی جامعه زنان کردستان (KJK)، روند «صلح و جامعه دموکراتیک» را راکد و فاقد پیشرفت عملی دانست و گفت این روند برخلاف اظهارات مقام‌های ترکیه، به‌طور منظم و مطلوب پیش نمی‌رود.

به گزارش کردپرس، چیغدم دوغو، عضو شورای اجرایی جامعه زنان کردستان، در برنامه‌ای ویژه از شبکه تلویزیونی «مدیا خبر»، درباره روند «صلح و جامعه دموکراتیک»، شرایط عبدالله اوجالان و مبارزه با خشونت علیه زنان سخن گفت.

دوغو تأکید کرد که این روند را نمی‌توان تنها به خلع سلاح تقلیل داد و باید حل دموکراتیک مسئله کرد و دموکراتیزه‌شدن ترکیه به‌طور هم‌زمان در دستور کار قرار گیرد. او گفت برای اجتماعی‌شدن صلح، شفافیت، گفت‌وگوی متقابل و برداشتن گام‌های عملی ضرورت دارد.

روند صلح رها شده و پیش نمی‌رود

دوغو با اشاره به اظهارات برخی مقام‌های حکومتی مبنی بر اینکه روند صلح «به‌خوبی و منظم پیش می‌رود»، گفت: «بی‌تردید روندی وجود دارد و بسیار درباره آن بحث می‌شود. برخی می‌گویند همه‌چیز به‌خوبی پیش می‌رود، اما در واقع با روندی روبه‌رو هستیم که در جای خود متوقف مانده است.»

او افزود: «این روند با دشواری‌هایی مواجه است و اقداماتی که باید انجام می‌شد، انجام نشده است. ازاین‌رو، سرعت و سلامت پیشرفت آن محل بحث جدی است. از دید ما، این روند عملاً پیش نمی‌رود؛ البته از هم نپاشیده، اما فعال و مؤثر نیز نیست.»

اوجالان باید بتواند نقش خود را ایفا کند

عضو شورای اجرایی KJK در ادامه انتقال عبدالله اوجالان به محل جدیدی در مجموعه زندان امرالی را ارزیابی کرد و گفت این جابه‌جایی تنها در صورتی معنای سیاسی خواهد داشت که زمینه فعالیت مؤثر او در روند صلح را فراهم کند: «روندی که اوجالان در آن آزاد نباشد، نتواند فعالیت کند و به‌شکلی فعال و مؤثر مشارکت داشته باشد، شرایط پیشرفت ندارد. شورایی تشکیل شده و موجودیت آن نیز به‌طور رسمی اعلام شده است؛ اما نام آن را به شورای خلع سلاح تغییر داده‌اند. اوجالان آن را شورای صلح و سیاسی‌شدن نامیده و موضوع اساسی، نقش او به‌عنوان هماهنگ‌کننده صلح و سیاسی‌شدن در این شوراست.»

او تأکید کرد: «معنای محل جدید تنها می‌تواند این باشد که اوجالان بتواند به‌عنوان هماهنگ‌کننده در این شورا فعالیت و نقشی مؤثر ایفا کند؛ در غیر این صورت، اصل مسئله همچنان آزادی اوست.»

درخواست برای دیدار اوجالان با خبرنگاران و اقشار جامعه

دوغو بر ضرورت فراهم‌شدن امکان دیدار اوجالان با خبرنگاران و نمایندگان بخش‌های مختلف جامعه تأکید کرد و گفت: «اوجالان باید با خبرنگاران و گروه‌های مختلف دیدار کند و دیدگاه‌هایش بتواند آزادانه به جامعه منتقل شود. او باید امکان خطاب قرار دادن افکار عمومی ترکیه را داشته باشد.»

او افزود مردم ترکیه در صورت شنیدن مستقیم دیدگاه‌های اوجالان، مفهوم «جمهوری دموکراتیک» و «ملت دموکراتیک» را بهتر درک خواهند کرد.

دوغو گفت: «وقتی از ملت دموکراتیک سخن می‌گوییم، هدفمان تجزیه ترکیه نیست. ما نمی‌خواهیم کشور را تقسیم کنیم. زندگی مشترک و دموکراتیک نه‌تنها زیانی برای مردم ترکیه ندارد، بلکه می‌تواند پیش‌داوری‌ها، ترس‌ها و فاصله‌ها را کاهش دهد.»

وی با بیان اینکه نباید از دموکراسی و صلح هراس داشت، پرسید: «چرا باید از صلح ترسید؟ دموکراسی و صلح برای همه دستاورد به همراه دارند. اگر قرار است جمهوری تازه‌ای شکل بگیرد، این امر با عبور از ترس‌ها و گسترش زمینه‌های همزیستی ممکن خواهد شد.»

عضو شورای اجرایی KJK در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به ۲۵ نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، گفت خشونت علیه زنان باید در پیوند با ساختار مردسالار و جنگ‌های جاری بررسی شود.

دوغو اظهار کرد: «آمار قتل زنان، تصویری شبیه تلفات یک جنگ را نشان می‌دهد. معرفی هر پرونده به‌عنوان اقدامی فردی از سوی همسر، پدر، برادر، دوست یا یکی از نزدیکان زن، سبب پنهان‌ماندن ماهیت ساختاری خشونت می‌شود. مسئله اصلی، نظام مردسالار مسلط است.»