سرویس سوریه - دانش‌آموزان در شهرهای قامشلو، دیرک و رمیلان در اعتراض به تصمیم وزارت آموزش دولت موقت سوریه برای محدود کردن تدریس زبان کُردی به سه ساعت در هفته تجمع کردند و خواستار تضمین حق آموزش به زبان مادری شدند.

به گزارش کردپرس، موج اعتراضات دانش‌آموزی در مناطق کُردنشین شمال‌شرق سوریه در واکنش به محدودیت‌های اعمال‌شده بر آموزش زبان کُردی ادامه دارد. دانش‌آموزان چند مدرسه در قامشلو، دیرک و رمیلان روز سه‌شنبه با برگزاری تجمع و راهپیمایی، خواستار لغو تصمیم وزارت آموزش دولت موقت سوریه و به رسمیت شناختن حقوق زبانی و آموزشی کُردها شدند.

به نوشته آژانس خبری هاوار، دانش‌آموزان دو مدرسه «حتین» و «شهید جیر» در شهر قامشلو در اعتراض به این تصمیم، از میدان عثمان صبری در محله هلالیه به سمت اداره ناحیه حرکت کردند. معترضان با تأکید بر ضرورت حفظ زبان مادری، خواستار بازنگری در سیاست‌های آموزشی دولت دمشق و حفظ نام کُردی مدارس شدند.

دانش‌آموزان همچنین نسبت به حضور نیروهای امنیتی در مقابل مدارس اعتراض کردند.

در جریان این تجمع، نمایندگان دانش‌آموزان، دیانا سونگه‌هان و فیان محمود، بیانیه‌ای به زبان‌های کُردی و عربی قرائت کردند و تأکید کردند که زبان کُردی بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت، فرهنگ و تاریخ کُردهاست.

هم‌زمان، دانش‌آموزان در شهرهای دیرک و رمیلان نیز با برگزاری تجمع و راهپیمایی، مخالفت خود را با محدودیت آموزش زبان کُردی اعلام کردند. معترضان در این مناطق پس از حرکت در خیابان‌ها، در مقابل مجتمع آموزشی رمیلان تجمع کرده و خواستار تضمین حق تحصیل به زبان مادری شدند.

دانش‌آموزان معترض اعلام کردند تا زمان تأمین حقوق زبانی و آموزشی خود به اعتراضات ادامه خواهند داد.

این اعتراضات در پی تصمیم وزارت آموزش دولت موقت سوریه برای محدود کردن تدریس زبان کُردی به سه ساعت در هفته شکل گرفته است؛ تصمیمی که با واکنش منفی دانش‌آموزان، خانواده‌ها و شماری از فعالان و نهادهای کُرد در مناطق شمال‌ و شرق سوریه روبه‌رو شده است.