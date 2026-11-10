سرویس سوریه - کمیته آوارگان سره‌کانی اعلام کرد ۳۷۰ خانواده آواره این منطقه روز پنجشنبه در قالب کاروان جدیدی از اردوگاه‌های محل اسکان خود خارج شده و به مناطق اصلی سکونتشان بازخواهند گشت.

به گزارش کردپرس، روند بازگشت آوارگان کُرد و دیگر ساکنان آواره منطقه سره‌کانی به مناطق خود در شمال سوریه ادامه دارد و قرار است حدود ۳۷۰ خانواده روز پنجشنبه در قالب کاروان جدیدی از اردوگاه‌های محل اسکان آوارگان خارج شوند.

به نوشته آژانس خبری هاوار، این خانواده‌ها به مناطق محل سکونت خود در حومه سره‌کانی، تل‌تمر و زِرگان بازخواهند گشت. این اقدام در چارچوب برنامه بازگشت تدریجی آوارگانی صورت می‌گیرد که در پی عملیات نظامی ترکیه و گروه‌های مسلح تحت حمایت آن در اکتبر ۲۰۱۹ از خانه‌های خود آواره شدند.

کمیته آوارگان سره‌کانی اعلام کرد که روند سازمان‌دهی کاروان‌های بازگشت همچنان ادامه دارد و خانواده‌های بیشتری در مراحل بعدی به مناطق خود بازگردانده خواهند شد.

در همین حال، شرایط دشوار زندگی در اردوگاه‌های آوارگان، کمبود امکانات اولیه و سوخت گرمایشی با نزدیک شدن فصل زمستان، ضرورت تسریع روند بازگشت را افزایش داده است.

سره‌کانی از جمله مناطق شمال سوریه است که در جریان عملیات نظامی ترکیه در سال ۲۰۱۹ به تصرف نیروهای ترکیه و گروه‌های مسلح مورد حمایت آن درآمد و در نتیجه آن، شمار زیادی از ساکنان منطقه ناچار به ترک خانه‌های خود شدند.