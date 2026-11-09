سرویس آذربایجان غربی- رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در بازدید از انبار‌های گمرک ارومیه، با انتقاد از دپوی کالا‌های غیرضروری و تأخیر در تعیین تکلیف کالا‌های متروکه، بر تسریع در ترخیص و عرضه کالا‌های اساسی، ساماندهی انبار‌ها و تأمین به‌موقع نیاز‌های مردم تأکید کرد.

به گزارش کردپرس، محمد علینژاد رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به همراه نوری سرپرست دادسرای ارومیه، محبوبی مدیرکل بازرسی استان، جنگجو ناظر گمرکات استان و تعدادی از مدیران مرتبط از انبار‌های گمرک ارومیه بازدید کردند.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در جریان این بازدید گفت:باید کالا‌های اساسی و مورد نیاز مردم در شرایط خاص کشور وارد و ذخایر کالا‌ها در استان و کشور متناسب نیاز‌ها باشد.

وی افزود: تفاوت نرخ ارز موجب می‌شود برخی واردکنندگان تمایل کمتری به ورود کالا‌های اساسی داشته باشند و آنچنان که در انبار‌ها ملاحظه شد کالا‌های غیرضروری در این انبار‌ها دپو شده است که باید در این خصوص تدابیر لازم اتخاذ شود.

علینژاد اضافه کرد: کالا‌ها باید در انبار‌های گمرک حداقل‌ترین توقف را داشته باشند و فوراً به بازار عرضه شوند تا هم قیمت کالا‌ها بی جهت افزایش پیدا نکنند و هم نیاز‌های مردم تامین شود.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی با بیان اینکه قریب به ۱۷۷ ردیف کالای متروکه در انبار‌های گمرک وجود دارد، تاکید کرد: باید این کالا‌ها سریعاً تعیین تکلیف شوند و کالا‌هایی که باید امحاء شوند هم سریعاً با هماهنگی لازم امحاء شوند.

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محمد علینژاد رئیس کل دادگستری استان در این جلسه گفت: باید در حوزه گمرکات، کار‌های اساسی صورت گیرد تا هم اقدامات با سرعت انجام شود و هم صحت و دقت در اقدامات و عملکرد گمرک اتفاق بیافتد.

علینژاد اضافه کرد: گمرکات استان باید از لحاظ امنیت و عملکرد نمونه کشور باشد چرا که بیشترین گمرکات زمینی در استان آذربایجان غربی وجود دارد و در تامین کالا‌های مورد نیاز کشور نقش مهم و کلیدی ایفا می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به برخی جرایم در حوزه گمرکات تاکید کرد: باید فرصت سوءاستفاده از گمرکات را از برخی افراد سودجو و بزهکار گرفت خصوصاً قاچاقچیان باید کاملاً تحت رصد و کنترل باشند تا نتوانند به راحتی اقلام قاچاق را به کشور وارد یا خارج کنند و در این مسیر باید از تمامی ظرفیت‌های موجود استفاده شود تا ارتکاب جرم در حوزه گمرکات به حداقل‌ترین میزان خود برسد.

علینژاد افزود: ارزیاب‌های گمرکات نقش کلیدی و مهم در ورود و خروج کالا دارند لذا باید ضمن آموزش‌های لازم به آنها عملکرد آنها کاملاً تحت نظارت باشد تا خدای نکرده لغزش متوجه آنها نشود.

وی از دادستان‌ها خواست نظارت لازم را در این خصوص با هماهنگی ناظر گمرکات استان و دیگر نهاد‌های نظارتی و امنیتی داشته باشد.