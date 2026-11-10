ذخیره حجم آب سد بوکان به ٢٦٤.٥ میلیون مترمکعب آب رسید

سرویس آذربایجان غربی- مدیر امور منابع آب بوکان گفت: هم‌ اکنون ۲۶۴.۵ میلیون مترمکعب آب در مخزن سد بوکان ذخیره شده است، در حالی که حجم ذخیره آب این سد در مدت مشابه سال گذشته ۴۱.۲۵ میلیون مترمکعب بود. به این ترتیب میزان پرشدگی مخزن سد به ۴۲ درصد رسیده است.

به گزارش کردپرس، از ایرنا؛ عباس عباسی افزود: پیش از بارش‌های اخیر ورودی آب سد بوکان بین پنج تا ۶ مترمکعب در ثانیه متغیر بود اما با بارندگی‌های اخیر این میزان به ۲۷ مترمکعب در ثانیه افزایش یافت که در این مقطع از سال کم‌نظیر است.

او ادامه داد: هم‌ اکنون ۲۶۴.۵ میلیون مترمکعب آب در مخزن سد بوکان ذخیره شده است، در حالی که حجم ذخیره آب این سد در مدت مشابه سال گذشته ۴۱.۲۵ میلیون مترمکعب بود. به این ترتیب میزان پرشدگی مخزن سد به ۴۲ درصد رسیده است.

مدیر امور منابع آب بوکان تصریح کرد: تراز دریاچه سد نیز اکنون به یک‌هزار و ۴۰۷.۸ متر رسیده که در مقایسه با تراز یک‌هزار و ۳۹۴.۷۵ متری در مدت مشابه سال گذشته، افزایش قابل توجهی داشته است.

عباسی با اشاره به میزان خروجی آب سد گفت: در حال حاضر ۲۰ مترمکعب آب در ثانیه از سد بوکان خارج می‌شود که بخشی از آن برای تامین آب شرب و بخش دیگر برای تامین حق‌آبه زیست‌محیطی اختصاص دارد.

مدیر امور منابع آب بوکان با یادآوری اینکه خروجی آب سد در سال گذشته در همین زمان ۶.۵ مترمکعب در ثانیه بود، خاطرنشان کرد: در بارش‌های اخیر ۴۲ میلیمتر بارندگی در ایستگاه باران‌سجی تاج سد بوکان ثبت شد در حالی که در مدت مشابه سال گذشته هیچ بارندگی در این ایستگاه ثبت نشده بود.

وی با بیان اینکه سد بوکان از منابع مهم تامین آب منطقه به شمار می‌رود، اظهار کرد: حوضه آبریز این سد حدود ۶۵۰ کیلومتر مربع وسعت دارد و بخش‌هایی از استان‌های آذربایجان غربی و کردستان را در بر می‌گیرد.