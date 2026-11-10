انتقال اوجالان به محل جدید کافی نیست؛ باید زمینه آزادی او فراهم شود

عضو شورای عمومی PYD:

سرویس سوریه - «عبدالغنی اوسو» عضو شورای عمومی PYD، با تأکید بر ضرورت برداشتن گام‌های عملی در روند صلح ترکیه، اعلام کرد انتقال عبدالله اوجالان به محل جدید در زندان امرالی کافی نیست و دولت ترکیه باید اقدامات قانونی لازم برای آزادی فیزیکی او را انجام دهد.

به گزارش کردپرس، «عبدالغنی اوسو» عضو شورای عمومی حزب اتحاد دموکراتیک (PYD)، در گفت‌وگویی اعلام کرد که دولت ترکیه در پیشبرد روند صلح و جامعه دموکراتیک تعلل می‌کند و تاکنون اقدامات لازم برای تحقق اهداف این روند را انجام نداده است. اوسو با اشاره به نقش عبدالله اوجالان در روند صلح، تأکید کرد که انتقال وی به محل جدید در زندان امرالی به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی مطالبات مطرح‌شده باشد و باید زمینه آزادی فیزیکی او فراهم شود.

به نوشته آژانس خبری هاوار، «عبدالغنی اوسو» عضو شورای عمومی PYD خواستار فراهم شدن امکان دیدار سیاستمداران و شخصیت‌های مشارکت‌کننده در روند صلح با اوجالان شد و این موضوع را یکی از اقدامات ضروری برای پیشبرد مذاکرات دانست.

این عضو شورای عمومی PYD در ادامه بر ضرورت اصلاح قوانین ترکیه برای تضمین حقوق کُردها تأکید کرد و گفت که کُردها باید بتوانند هویت، فرهنگ و تاریخ خود را حفظ کنند و در کنار دیگر جوامع از حقوق برابر برخوردار باشند.

اوسو همچنین خواستار اتخاذ رویکردی شد که امکان زندگی مسالمت‌آمیز کُردها و دیگر جوامع را در چارچوب به‌رسمیت‌شناختن حقوق و هویت‌های مختلف فراهم کند.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که روند صلح و جامعه دموکراتیک در ترکیه همچنان با مطالبات مربوط به وضعیت عبدالله اوجالان، اصلاحات قانونی و به‌رسمیت‌شناختن حقوق کُردها پیوند خورده است.