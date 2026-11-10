زخمی شدن دو کودک بر اثر انفجار بقایای مواد منفجره جنگی در حومه حسکه

سرویس سوریه - دو کودک ۱۲ و ۱۳ ساله در پی انفجار بقایای مواد منفجره جنگی در روستای رغبه در جنوب تل‌تمر، واقع در حومه غربی حسکه، زخمی شدند که وضعیت یکی از آنها به دلیل آسیب شدید به چشم‌هایش نگران‌کننده گزارش شده است.

به گزارش کردپرس، دو برادر ۱۲ و ۱۳ ساله روز دوشنبه در روستای رغبه در حومه تل‌تمر بر اثر انفجار یک شیء انفجاری باقی‌مانده از جنگ زخمی شدند. این حادثه زمانی رخ داد که دو کودک هنگام حضور در نزدیکی آتش، یک شیء انفجاری را دست‌کاری کردند و موجب انفجار آن شدند.

به نوشته آژانس خبری نورث‌پرس، این دو کودک در جریان انفجار از ناحیه سر، چشم‌ها و بخش‌های مختلف بدن دچار جراحت شدند. یک منبع پزشکی در بیمارستان الخابور حسکه اعلام کرد که هر دو کودک پس از حادثه برای دریافت خدمات درمانی به این مرکز منتقل شده‌اند و یکی از آنها از ناحیه هر دو چشم آسیب شدیدی دیده است.

این حادثه بار دیگر خطر بقایای مواد منفجره و مهمات عمل‌نکرده جنگی را برای ساکنان مناطق شمال‌ و شرق سوریه، به‌ویژه کودکان، برجسته کرده است.

در روزهای گذشته نیز انفجار مین در مدرسه‌ای در منطقه زرگان در حومه حسکه به جان‌باختن یک کودک و زخمی شدن چند نفر دیگر منجر شده بود.

تداوم حضور مین‌ها و بقایای مهمات جنگی در مناطق مسکونی و زمین‌های کشاورزی، همچنان یکی از تهدیدهای جدی علیه امنیت غیرنظامیان در مناطق مختلف سوریه به شمار می‌رود.