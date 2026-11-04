راهپیمایی ۱۳ آبان در کردستان آغاز شد/طنین شعارهای ضد استکباری در خیابان های سنندج

سرویس کردستان - راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، همزمان با سراسر کشور صبح چهارشنبه با حضور پرشور دانش آموزان، دانشجویان، خانواده ها، اقشار مختلف مردم و مسئولان در شهرهای استان کردستان آغاز شد.

به گزارش کرد پرس، خیابان های سنندج از نخستین ساعات صبح امروز شاهد حضور گسترده مردم در مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان است؛ آیینی که در آن نسل های مختلف با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و پلاکاردهای مختلف، ضمن گرامیداشت یاد شهدای این روز، بر پایبندی خود به آرمان های انقلاب اسلامی، استقلال و عزت ملی تأکید می کنند.

راهپیمایان با سردادن شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، انزجار خود را از سیاست های سلطه طلبانه و مداخله جویانه آمریکا و رژیم صهیونیستی اعلام کرده و بر ضرورت حفظ استقلال و ایستادگی در برابر زیاده خواهی قدرت های استکباری تأکید دارند.

مسیر راهپیمایی در سنندج از میدان آزادی آغاز شده و از طریق پیاده راه فردوسی تا میدان انقلاب ادامه دارد و در طول مسیر نیز مردم، کارکنان دستگاه های اجرایی و مسئولان با پیوستن به جمع راهپیمایان، در این مراسم مشارکت می کنند.

حضور چشمگیر دانش آموزان و نوجوانان از جلوه های برجسته راهپیمایی امسال در سنندج است؛ کودکانی که در کنار والدین و معلمان خود با پرچم های سه رنگ ایران و سردادن شعارهای انقلابی، در این آیین حضور یافته اند.

همراهی خانواده ها، سالمندان، جوانان و دانشجویان نیز جلوه ای از مشارکت نسل های مختلف در این مراسم را به نمایش گذاشته است؛ حضوری که بیانگر اهمیت انتقال مفاهیم تاریخی و ملی به نسل جوان و نقش آفرینی آنان در مناسبت های اجتماعی و انقلابی است.

شرکت کنندگان در راهپیمایی امسال همچنین با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی و شهدای جنگ های اخیر، بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی، پاسداری از استقلال کشور و مقابله با مداخله و سلطه جویی قدرت های خارجی تأکید دارند.

برنامه های فرهنگی و آیینی نیز در حاشیه این مراسم پیش بینی شده و راهپیمایی ۱۳ آبان در دیگر شهرهای استان کردستان نیز همزمان با سنندج در حال برگزاری است.