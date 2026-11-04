خبر نویسنده: گروه اقلیم کردستان کردپرس ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۱۰:۵۴ زمان مطالعه: 2 دقیقه ★ — ( ۰ )

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انتخاب هیئت‌رئیسه در دستور کار نشست پارلمان اقلیم کردستان؛ ۵۱ نماینده شرط رسمیت جلسه

پارلمان کردستان روز چهارشنبه ۴ نوامبر ۲۰۲٦، در نشستی پرتنش و در شرایط تداوم اختلافات سیاسی میان احزاب، رئیس، نایب‌رئیس و دبیر خود را انتخاب می‌کند. در همین حال، رئیس دیوان ریاست پارلمان اعلام کرده است در صورت حضور ۵۱ نماینده در صحن پارلمان، نشست از نظر قانونی کاملاً معتبر خواهد بود.

به گزارش کردپرس، پارلمان کردستان امروز چهارشنبه چهارم نوامبر ۲۰۲۶، در ادامه نخستین نشست از دور ششم پارلمان، انتخاب هیئت‌رئیسه جدید خود را در دستور کار قرار داده است. بر اساس اطلاعات منتشرشده، نامزدهای معرفی‌شده برای تصدی سه جایگاه هیئت‌رئیسه پارلمان عبارت‌اند از: ریاست پارلمان: والا فرید از فراکسیون حزب دموکرات کردستان نایب‌رئیس پارلمان: رامی نوری از سهمیه مسیحیان دبیر پارلمان: مونا قهوه‌چی از سهمیه ترکمان‌ها در همین ارتباط، اردلان محمد، رئیس دیوان ریاست پارلمان کردستان از سهمیه اتحادیه میهنی، درباره تلاش‌ها برای برگزاری نشست امروز به رسانه‌ها گفت در صورت حضور ۵۱ نماینده در صحن پارلمان، نشست از نظر قانونی کاملاً معتبر خواهد بود. وی همچنین با اشاره به روند رأی‌گیری اظهار داشت که برنامه رأی‌گیری مشخص است و انتخاب هیئت‌رئیسه در بند سوم دستور کار نشست قرار دارد؛ فرایندی که به گفته او تنها ۱۰ دقیقه به طول خواهد انجامید. بر اساس اعلام پیشین ریاست دیوان پارلمان، در صورت تکمیل حدنصاب قانونی، سمیره حسن، نماینده حزب دموکرات کردستان و مسن‌ترین عضو پارلمان، ریاست جلسه را تا زمان انجام مراحل مربوط به انتخاب هیئت‌رئیسه بر عهده خواهد داشت. برگزاری نشست امروز در شرایطی است که اختلافات میان فراکسیون‌های پارلمان کردستان درباره نحوه تشکیل جلسه و مشروعیت آن همچنان ادامه دارد. حزب دموکرات کردستان با ۳۹ کرسی بر برگزاری نشست تأکید دارد و هدف خود را فعال‌سازی دوباره نهاد قانون‌گذاری اقلیم پس از حدود دو سال وقفه عنوان کرده است. در مقابل، اتحادیه میهنی کردستان ضمن غیرقانونی خواندن نشست، از تحریم آن خبر داده و هشدار داده است هیچ پارلمان یا دولتی را که نتیجه این جلسه باشد، به رسمیت نخواهد شناخت. این حزب همچنین مدعی شده است که برگزاری نشست بدون توافق سیاسی و با اعمال فشار بر نمایندگان، به مشروعیت نهادهای حاصل از آن آسیب می‌زند. فراکسیون‌های نسل نو، اتحادیه اسلامی کردستان، جریان موضع و جنبش تغییر نیز از دیگر جریان‌هایی هستند که مخالفت خود را با شرکت در نشست اعلام کرده‌اند. در مقابل، حزب دموکرات و شماری از نمایندگان و فراکسیون‌های دیگر برای حضور در جلسه اعلام آمادگی کرده‌اند. اکنون با توجه به اختلافات سیاسی و مواضع متفاوت فراکسیون‌ها، میزان مشارکت نمایندگان و دستیابی به حدنصاب ۵۱ نفر، از عوامل تعیین‌کننده در سرنوشت نشست و انتخاب هیئت‌رئیسه جدید پارلمان کردستان خواهد بود