کردپرس
راهپیمایی ١٣ آبان در ارومیه برگزار شد
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۱۱:۲۲ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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راهپیمایی ١٣ آبان در ارومیه برگزار شد

سرویس آذربایجان غربی- همزمان با فرارسیدن ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، مردم شهرهای مختلف آذربایجان غربی در راهپیمایی مناسبتی این روز، شرکت کردند.
 

به گزارش کردپرس، این راهپیمایی در مرکز استان (ارومیه) از دقایقی پیش از میدان ولایت فقیه آغاز شده و شرکت‌کنندگان با حرکت به سمت میدان انقلاب، مسیر تعیین‌شده را طی کردند

شرکت‌کنندگان در این مراسم با سردادن شعارهایی مثل «بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل»، « مرگ بر منافق»، «مرگ بر ضد ولایت فقیه»، مواضع خود را در قبال تحولات منطقه و سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی اعلام کردند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌غربی در آغاز راهپیمایی،چهارشنبه ۱۳ آبان گفت: حضور مردم در راهپیمایی امروز پیام روشنی به دشمنان است که ملت ایران همچنان پای انقلاب و آرمان‌های آن ایستاده و در مسیر مقابله با استکبار مصمم است.

حجت‌الاسلام امامی اظهار کرد: امروز گرد هم آمده‌ایم تا به دشمنان نشان دهیم که همچنان پای انقلاب اسلامی، ارزش‌ها و آرمان‌های آن ایستاده‌ایم.

او تصریح کرد: حضور مردم در این راهپیمایی نشان‌دهنده وفاداری ملت به انقلاب اسلامی و عزم جدی آنان برای مقابله با توطئه‌ها و زیاده‌خواهی دشمنان است.

 

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