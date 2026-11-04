راهپیمایی ١٣ آبان در ارومیه برگزار شد

به گزارش کردپرس، این راهپیمایی در مرکز استان (ارومیه) از دقایقی پیش از میدان ولایت فقیه آغاز شده و شرکت‌کنندگان با حرکت به سمت میدان انقلاب، مسیر تعیین‌شده را طی کردند

شرکت‌کنندگان در این مراسم با سردادن شعارهایی مثل «بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل»، « مرگ بر منافق»، «مرگ بر ضد ولایت فقیه»، مواضع خود را در قبال تحولات منطقه و سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی اعلام کردند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌غربی در آغاز راهپیمایی،چهارشنبه ۱۳ آبان گفت: حضور مردم در راهپیمایی امروز پیام روشنی به دشمنان است که ملت ایران همچنان پای انقلاب و آرمان‌های آن ایستاده و در مسیر مقابله با استکبار مصمم است.

حجت‌الاسلام امامی اظهار کرد: امروز گرد هم آمده‌ایم تا به دشمنان نشان دهیم که همچنان پای انقلاب اسلامی، ارزش‌ها و آرمان‌های آن ایستاده‌ایم.

او تصریح کرد: حضور مردم در این راهپیمایی نشان‌دهنده وفاداری ملت به انقلاب اسلامی و عزم جدی آنان برای مقابله با توطئه‌ها و زیاده‌خواهی دشمنان است.