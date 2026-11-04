مالیات ۸۳ درصد صاحبان مشاغل کردستان صفر شد/۳۰ آبان آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه

سرویس کردستان - مدیرکل امور مالیاتی کردستان با اعلام اینکه مالیات ۲۵۳ هزار نفر معادل ۸۳ درصد صاحبان مشاغل استان در سال جاری صفر محاسبه شده است، گفت: صاحبان مشاغل تا ۳۰ آبان ماه برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی فرصت دارند و مؤدیانی که مالیات آنها صفر تعیین شده، نیازی به اقدام ندارند.

به گزارش کردستان، مصطفی فعله گری در نشست خبری با اصحاب رسانه در سنندج اظهار کرد: در مجموع ۳۰۶ هزار فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم و اظهارنامه مالیاتی برای صاحبان مشاغل استان بارگذاری شده که از این تعداد، ۲۵۳ هزار نفر مشمول مالیات صفر هستند.

وی با تأکید بر ضرورت اقدام به موقع مؤدیان افزود: ۳۰ آبان آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل است و با توجه به حجم بالای مؤدیان و احتمال تراکم و اختلال در سامانه، فعالان اقتصادی نباید انجام تکالیف مالیاتی خود را به روزهای پایانی موکول کنند.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان با اشاره به سیاست های حمایتی سازمان امور مالیاتی از صاحبان مشاغل خرد ادامه داد: تلاش شده است با استفاده از ظرفیت های قانونی، شرایط آسان تری برای انجام تکالیف مالیاتی بخش عمده فعالان اقتصادی فراهم شود تا این افراد بتوانند با حداقل تشریفات، مالیات خود را تعیین و پرداخت کنند.

امکان استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ برای مشاغل با فروش کمتر از ۷۲ میلیارد تومان

فعله گری با تشریح ضوابط استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم اظهار کرد: صاحبان مشاغل حقیقی اعم از انفرادی و مشارکتی که مجموع فروش و درآمد خدمات آنها در سال ۱۴۰۴ کمتر از ۷۲ میلیارد تومان باشد، می توانند از مزایای این تبصره استفاده کنند.

وی افزود: برآوردها نشان می دهد تنها حدود یک تا ۲ درصد صاحبان مشاغل استان فروش سالانه ای بیش از این سقف دارند و بخش عمده مؤدیان کردستان مشمول تسهیلات پیش بینی شده در این قانون هستند.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان با بیان اینکه در اجرای تبصره ماده ۱۰۰، مالیات به صورت مقطوع و بر اساس اطلاعات و داده های موجود در سامانه های سازمان تعیین می شود، بیان کرد: در محاسبه مالیات، شرایط اقتصادی استان، وضعیت صنفی و اطلاعات فعالیت اقتصادی مؤدیان مورد توجه قرار گرفته است.

فعله گری تأکید کرد: پذیرش مالیات مقطوع تعیین شده کاملاً اختیاری است و مؤدیان ملزم به قبول مبلغ اعلام شده نیستند؛ بنابراین، در صورت وجود مغایرت با درآمد واقعی یا اعتراض به مبلغ مالیات، می توانند با ارائه مدارک و مستندات لازم، درخواست بررسی و اصلاح کنند یا با تسلیم اظهارنامه مالیاتی، درآمد واقعی خود را اعلام کنند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی یادآور شد: تبصره ماده ۱۰۰ مختص اشخاص حقیقی است و اشخاص حقوقی مشمول این تسهیلات نمی شوند.

مالیات ۹۰ درصد مؤدیان کمتر از ۱۰ میلیون تومان است

مدیرکل امور مالیاتی کردستان با تشریح وضعیت توزیع مالیات میان صاحبان مشاغل استان گفت: علاوه بر ۸۳ درصد مؤدیانی که مالیات آنها صفر محاسبه شده است، حدود ۶.۵ درصد نیز مالیاتی کمتر از ۱۰ میلیون تومان دارند.

وی افزود: حدود ۵.۵ درصد مؤدیان در بازه مالیاتی ۱۰ تا ۳۰ میلیون تومان، ۱.۷ درصد در بازه ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان، ۱.۷ درصد در بازه ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان و حدود ۱.۵ درصد نیز در بازه ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان قرار دارند.

فعله گری یادآور شد: کمتر از یک درصد صاحبان مشاغل استان مالیاتی بیش از ۳۰۰ میلیون تومان دارند و این آمار نشان می دهد بخش عمده مؤدیان کردستان از مالیات صفر یا مبالغ پایین برخوردار هستند.

وی با اشاره به رویکرد حمایتی سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: بخش اصلی بار مالیاتی بر دوش افرادی است که درآمدهای بالاتری دارند یا درآمد واقعی خود را اظهار نمی کنند؛ از این رو، شناسایی فرار مالیاتی و مقابله با آن به صورت جدی دنبال می شود.

پرداخت مالیات در پنج تا هشت قسط

مدیرکل امور مالیاتی کردستان با اشاره به فراهم شدن امکان تقسیط مالیات برای صاحبان مشاغل گفت: مؤدیان متناسب با ضوابط تعیین شده می توانند مالیات خود را در پنج تا هشت قسط پرداخت کنند و این امکان برای مؤدیان با میزان درآمد و مالیات متفاوت فراهم شده است.

وی افزود: برای اطلاع رسانی شفاف و جلوگیری از سوءاستفاده افراد سودجو، مبلغ مالیات تعیین شده از طریق پیامک به مؤدیان اعلام شده است؛ بنابراین صاحبان مشاغل باید اطلاعات مربوط به مالیات خود را از طریق سامانه ها و درگاه های رسمی سازمان امور مالیاتی پیگیری کنند.

فعله گری با اشاره به فعالیت سامانه سوت زنی برای شناسایی فرار مالیاتی اظهار کرد: اطلاعات مربوط به تخلفات و موارد مشکوک به فرار مالیاتی از طریق این سامانه دریافت و بررسی می شود و وضعیت افراد متخلف به صورت جدی در دستور کار قرار دارد.

وی تأکید کرد: هدف سازمان امور مالیاتی تسهیل انجام تکالیف قانونی، حمایت از صاحبان مشاغل خرد، کاهش فشار مالی بر فعالان اقتصادی و تحقق عدالت مالیاتی است و در این مسیر، مالیات ها بر اساس اسناد، اطلاعات و ضوابط قانونی تعیین و وصول می شود.