کردستان از چهار استان برخوردار از ظرفیت جامع میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور است

سرویس کردستان - معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به ظرفیت های تاریخی، طبیعی و فرهنگی کردستان گفت: این استان از چهار استان برخوردار از مجموعه کامل ظرفیت های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور است و بهره گیری از این توانمندی ها می تواند زمینه ساز رونق اقتصادی و اشتغال باشد.

به گزارش کرد پرس، بهروز ندایی در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان کردستان، اظهار کرد: کردستان با برخورداری از آثار تاریخی متعدد، منابع طبیعی ارزشمند و تنوع فرهنگی و قومی، گنجینه ای از ظرفیت های میراث فرهنگی و گردشگری کشور به شمار می رود که نیازمند توجه و برنامه ریزی هدفمند برای توسعه است.

وی با اشاره به رویکرد جدید وزارت میراث فرهنگی در حوزه انتصابات مدیریتی افزود: در دوره جدید فعالیت این وزارتخانه، انتخاب مدیران از بدنه کارشناسی و مدیریتی مجموعه در دستور کار قرار گرفته است و آرمان وطن دوست نیز به عنوان سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان از بدنه این مجموعه انتخاب شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تدوین برنامه عملیاتی پنج ساله برای استان های کشور را از دیگر اقدامات این دوره عنوان کرد و گفت: با تعیین اولویت ها، اهداف و برنامه های اجرایی، زمینه برای تحقق سیاست های وزارتخانه و توسعه متوازن ظرفیت های استان ها فراهم می شود.

ندایی با اشاره به اقدامات انجام شده در کردستان طی سال گذشته و به ویژه ۶ ماه اخیر بیان کرد: پروژه های مناسبی در حوزه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فعال شده که نشان دهنده ظرفیت های موجود و فراهم بودن زمینه برای توسعه بیشتر این بخش هاست.

وی با تأکید بر جایگاه کردستان در نقشه گردشگری کشور یادآور شد: استفاده از ظرفیت های تاریخی، طبیعی و فرهنگی استان در کنار توسعه صنایع دستی می تواند به رونق اقتصادی، تقویت زیرساخت های گردشگری و ایجاد فرصت های شغلی پایدار منجر شود.

ضرورت حمایت وزارتخانه از ظرفیت های تاریخی و گردشگری کردستان

نماینده ولی فقیه در استان کردستان نیز در این دیدار با قدردانی از خدمات و تلاش های پویا طالب نیا، مدیرکل پیشین میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان، برای آرمان وطن دوست در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت کرد.

حجت الاسلام عبدالرضا پورذهبی با اشاره به گستردگی حوزه فعالیت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اظهار کرد: کردستان از ظرفیت های ارزشمند و متنوعی در زمینه صنایع دستی، جاذبه های طبیعی و آثار تاریخی برخوردار است که توجه به این توانمندی ها می تواند نقش مؤثری در توسعه استان داشته باشد.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت بیشتر وزارت میراث فرهنگی از ظرفیت های استان افزود: انتظار می رود با تقویت زیرساخت های گردشگری، رسیدگی به آثار تاریخی و فراهم کردن زمینه حفاظت و مرمت بناهای ارزشمند، بستر مناسبی برای رونق گردشگری و توسعه اقتصادی کردستان فراهم شود.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان با اشاره به اینکه برخی آثار تاریخی استان نیازمند مرمت، حفاظت و توجه ویژه هستند، گفت: با حمایت وزارتخانه و برنامه ریزی مناسب می توان از ظرفیت های تاریخی، طبیعی و صنایع دستی استان به شکل مطلوب تری بهره گرفت و زمینه تحقق اقدامات مؤثر در این حوزه را فراهم کرد.

پورذهبی ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی را از مهم ترین پیامدهای توسعه گردشگری دانست و ابراز امیدواری کرد: با حمایت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و تلاش مجموعه مدیریتی استان، زمینه بهره برداری بهتر از ظرفیت های کردستان و ایجاد فرصت های شغلی جدید فراهم شود.