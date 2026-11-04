کردپرس
انتقاد استاندار آذربایجان غربی از توقف‌های مقطعی صادرات سیب
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۱۱:۲۴ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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انتقاد استاندار آذربایجان غربی از توقف‌های مقطعی صادرات سیب

سرویس آذربایجان غربی- استاندار آذربایجان‌غربی بر ضرورت اصلاح سیاست‌های ارزی، حمایت از تولیدکنندگان و جلوگیری از تصمیمات ناگهانی و محدودکننده صادرات تأکید کرده و خواستار نقش‌آفرینی جدی‌تر مجلس در رفع موانع بخش کشاورزی شد.

به گزارش کردپرس، رضا رحمانی در نشست تخصصی بررسی مسائل و ظرفیت‌های بخش کشاورزی استان، با اشاره به جایگاه راهبردی کشاورزی در اقتصاد و معیشت مردم، افزود: تصمیم‌گیری در این حوزه باید با شناخت مسائل میدانی، مشورت با تشکل‌های تخصصی و توجه به منافع تولیدکنندگان انجام شود.

او همچنین با انتقاد از توقف‌های مقطعی صادرات سیب، خاطرنشان کرد: بررسی کارشناسی موانع صادراتی برای حمایت از باغداران ضروری است.

استاندار آذربایجان‌غربی سیاست‌های ارزی، تفاوت نرخ‌های تخصیص و بازگشت ارز و ایجاد انحصار در برخی فرآیندها را نیز از موانع فعالیت صادرکنندگان برشمرده و خواستار نظارت جدی کمیسیون کشاورزی مجلس بر تصمیمات و رویه‌های محدودکننده تولید و صادرات شد.

رحمانی همچنین با تأکید بر ضرورت هماهنگی بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی در تأمین مالی تولیدکنندگان، اضافه کرد: تکمیل زنجیره‌های ارزش افزوده، رفع انحصار در واردات کالاهای ضروری و ایجاد توازن میان تولید و تنظیم بازار از اولویت‌های اقتصادی استان است.

وی در پایان، بهره‌گیری از ظرفیت مرزها و بازار کشورهای همسایه را برای توسعه تجارت کشاورزی ضروری دانسته و افزود: حل مشکلات بخش کشاورزی نیازمند تصمیمات کارشناسی، هماهنگی دستگاه‌ها و پیگیری مستمر دولت و مجلس است.


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