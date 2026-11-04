نیروگاه خورشیدی سیمان کاوان بوکان با حضور وزیر نیرو افتتاح شد

به گزارش کردپرس، در بخش نخست این آیین، نیروگاه برق خورشیدی ۱۰ مگاواتی کارخانه سیمان بوکان به بهره‌برداری رسید که با تکیه بر ظرفیت انرژی خورشیدی، زمینه استفاده از منابع پاک و تجدیدپذیر را در یکی از واحدهای مهم صنعتی استان فراهم می‌کند.



همزمان با این پروژه، خط انتقال برق میاندوآب به بوکان به طول ۳۰ کیلومتر نیز افتتاح شد تا با تقویت زیرساخت‌های انتقال و توزیع برق، ظرفیت شبکه برای تأمین مطمئن‌تر انرژی افزایش یابد.



بهره‌برداری همزمان از چندین پروژه با اعتباری بالغ بر ۷ هزار میلیارد تومان، تلفیقی از توسعه تولید برق پاک و تقویت شبکه انتقال را رقم زد.



عباس علی‌آبادی وزیر نیرو در آیین بهره‌برداری از پروژه‌های حوزه برق شهرستان بوکان، با بیان اینکه تداوم این شرایط به همراه رعایت الگوی مصرف می‌تواند تأمین پایدار برق را در ماه‌های آینده تضمین کند، افزود: در صورت مدیریت مصرف، برای زمستان پیش‌رو و حتی اوج مصرف سال آینده نیز مشکل جدی در تأمین برق نخواهیم داشت.



او با اشاره به بهبود وضعیت تولید و تأمین برق کشور، گفت: با عبور از اوج مصرف و برابری میزان تولید و مصرف، در حال حاضر ناترازی برق وجود ندارد.

علی آبادی همچنین توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را از اولویت‌های اصلی این وزارتخانه دانسته و خاطرنشان کرد: افزایش سهم انرژی‌های پاک در سبد تولید برق کشور با جدیت دنبال می‌شود و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، نقش مهمی در تأمین پایدار انرژی خواهد داشت.



وزیر نیرو بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت انرژی خورشیدی برای تأمین برق مورد نیاز بخش خانگی نیز تأکید کرده و افزود: توسعه شبکه و افزایش ظرفیت تولید برق خورشیدی از برنامه‌های مهم وزارت نیرو است و این مسیر با شتاب در آذربایجان‌غربی دنبال می‌شود.



علی‌آبادی در پایان با اشاره به اجرای طرح‌های بزرگ در صنعت برق کشور، اضافه کرد: در بخش تولید انرژی الکتریکی پیشرفت‌های قابل توجهی حاصل شده و آثار و نتایج اجرای این طرح‌ها در آینده نزدیک بیش از پیش نمایان خواهد شد.

نماینده بوکان در مجلس شورای اسلامی نیز در این آیین با تاکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های برق منطقه گفت: تامین برق پایدار برای این شهرستان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا بخش کشاورزی و تامین آب شرب به پایداری شبکه برق وابستگی مستقیم دارند.

قسیم عثمانی افزود: فعالیت بخش کشاورزی و تامین آب شرب شهر بوکان بدون برق با اختلال مواجه می‌شود و این موضوع می‌تواند مشکلات متعددی برای مردم ایجاد کند.

وی بهره‌برداری از طرح‌های جدید برق‌رسانی را گامی موثر در تقویت زیرساخت‌های منطقه دانست و بر ضرورت تداوم سرمایه‌گذاری در این بخش تاکید کرد.