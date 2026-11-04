قاچاقچی سوخت در دیواندره به پرداخت ۳۳ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد

سرویس کردستان - مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان از محکومیت قاچاقچی ۱۵ هزار و ۳۰۰ لیتر نفت گاز (گازوئیل) در شهرستان دیواندره به پرداخت ۳۳ میلیارد ریال جزای نقدی خبر داد.

به گزارش کرد پرس، حسین رحیمیان در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: پرونده قاچاق ۱۵ هزار و ۳۰۰ لیتر نفت گاز به ارزش ۱۶ میلیارد ریال در تعزیرات حکومتی شهرستان دیواندره مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: شعبه رسیدگی کننده پس از بررسی پرونده و با توجه به ارائه نشدن مدارک و مستندات کافی برای قانونی بودن حمل و نگهداری سوخت، اتهام انتسابی را محرز دانست و متهم را به پرداخت ۳۳ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان ادامه داد: مأموران پلیس آگاهی در جریان اقدامات نظارتی، سوخت قاچاق را در یک دستگاه خودرو کشف کردند و پرونده برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

رحیمیان با تأکید بر برخورد قانونی با قاچاق فرآورده های نفتی گفت: قاچاق سوخت علاوه بر تضییع سرمایه های ملی، به اقتصاد کشور آسیب می رساند و رسیدگی به پرونده های این حوزه با جدیت در دستور کار تعزیرات حکومتی قرار دارد.