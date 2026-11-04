کشته شدن دو برادر کُرد عفرینی در حمله مسلحانه به محله شیخ مقصود حلب

به گزارش کردپرس، دو برادر به نام‌های «عبدو رشاد عثمان» و «حسین رشاد عثمان» صبح روز دوشنبه در پی حمله مسلحانه دو فرد ناشناس در محله شیخ مقصود حلب جان خود را از دست دادند. بر اساس اطلاعات منابع محلی، مهاجمان که سوار بر موتورسیکلت بودند، حدود ساعت ۹:۳۰ صبح در نزدیکی یکی از مساجد این محله به سوی این دو برادر تیراندازی کردند و بلافاصله پس از حمله از محل حادثه گریختند.

به نوشته رسانه های محلی سوریه، پیش از وقوع حادثه، این دو برادر از طریق تماس تلفنی و با بهانه انجام یک دیدار و توافق، به محل مشخصی فراخوانده شده بودند، اما پس از حضور در محل قرار، هدف حمله مسلحانه قرار گرفتند.

پس از تیراندازی، دو برادر به بیمارستانی در محله اشرفیه منتقل شدند، اما پیش از رسیدن به بیمارستان جان باختند.

منابع محلی همچنین اعلام کردند که به دلیل تکمیل نشدن اقدامات پزشکی قانونی و روند تحقیقات درباره این حادثه، نارضایتی‌هایی در میان ساکنان منطقه شکل گرفته است. شهروندان خواستار روشن شدن ابعاد این حمله، شناسایی عاملان آن و محاکمه و مجازات مسئولان این اقدام شده‌اند.

مشخصات دو برادر کشته‌شده

عبدو رشاد عثمان، متولد سال ۱۹۹۶، متأهل و پدر سه فرزند بود. برادر کوچک‌تر او، حسین رشاد عثمان، متولد سال ۱۹۹۹ بود و خود را برای برگزاری مراسم ازدواجش در ماه آینده آماده می‌کرد.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، این دو برادر اهل روستای ماملای از توابع شهرستان راجو در منطقه عفرین بودند و دوران رشد خود را در محله شیخ مقصود حلب سپری کرده بودند.