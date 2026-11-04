به گزارش کردپرس، مجلس دانشگاه «روژآوا» در قامشلو با انتشار بیانیه‌ای درباره روند ادغام نهادهای آموزشی و آینده این دانشگاه اعلام کرد که تصمیم‌های وزارت آموزش عالی سوریه، انتظارات این دانشگاه را برآورده نکرده و مطالبات آن را نادیده گرفته است. این مجلس تأکید کرد که این دانشگاه از ابتدای آغاز روند ادغام از آن حمایت کرده و طی ماه‌های گذشته آمادگی‌های لازم را برای اجرای این روند انجام داده است، اما تصمیم‌های اخیر وزارتخانه با شرایط و ویژگی‌های منطقه مطابقت ندارد.

به نوشته شبکه روداو، مجلس دانشگاه «روژآوا» اظهار داشت که پس از برگزاری نشست مجلس دانشگاه و بررسی مطالبات دانشجویان، مشخص شد که تصمیم‌های وزارت آموزش عالی سوریه با انتظارات دانشگاه همخوانی ندارد و پاسخگوی خواسته‌های مشروع آن نیست. به گفته این مجلس، تصمیم‌های مذکور ویژگی‌های علمی، اجتماعی و تاریخی منطقه را به‌درستی در نظر نگرفته است.

در این بیانیه، دانشگاه «روژآوا» از وزارت آموزش عالی سوریه خواست که هویت کُردی و ویژگی‌های خاص منطقه را در تصمیم‌گیری‌های مربوط به آینده این دانشگاه به‌طور جدی مدنظر قرار دهد.

یکی از مطالبات اصلی دانشگاه این است که در سال تحصیلی جاری، با تمام ساختار و جایگاه فعلی خود به فعالیت ادامه دهد تا از طریق گفت‌وگوها، توافقی متوازن حاصل شود که حقوق و ویژگی‌های ملی، علمی و فرهنگی آن را تضمین کند.

مجلس دانشگاه همچنین خواستار تضمین عدم تعطیلی هیچ‌یک از دانشکده‌ها و رشته‌های دانشگاهی شد و تأکید کرد که تمامی این بخش‌ها با توجه به نیازهای اجتماعی، علمی و معیشتی منطقه ایجاد شده‌اند و ادامه فعالیت آن‌ها ضروری است.

نگرانی از تغییر زبان آموزش و مشکلات اقتصادی دانشجویان

مجلس دانشگاه «روژآوا» در بخش دیگری از بیانیه خود به مشکلات دانشجویان در صورت انتقال به دانشگاه‌ها و دانشکده‌های عربی‌زبان اشاره کرد و گفت دانشجویان کُرد طی ۱۲ سال گذشته تحصیلات خود را به زبان کُردی گذرانده‌اند؛ ازاین‌رو، انتقال آن‌ها به مراکز آموزش عالی عربی‌زبان می‌تواند با دشواری‌ها و مشکلات متعددی همراه باشد.

این مجلس همچنین شرایط اقتصادی دانشجویان و خانواده‌های آن‌ها را یکی دیگر از موانع این انتقال دانست و تصریح کرد که به دلیل وضعیت دشوار اقتصادی، بسیاری از دانشجویان و خانواده‌هایشان توانایی تأمین هزینه‌های سنگین تحصیل در استان‌های دیگر سوریه را ندارند.

تأکید بر آموزش دوزبانه کُردی و عربی

دانشگاه «روژآوا» تاکید کرد روند هم‌افزایی و همکاری که پیش‌تر درباره آن اطلاع‌رسانی شده بود، ادامه خواهد یافت و نتایج آن در آینده نزدیک اعلام می‌شود.

این دانشگاه همچنین افزود که بدون عقب‌نشینی از مواضع خود، فعالیت‌های اداری و آموزشی‌اش را ادامه خواهد داد. بر اساس این بیانیه، این روند تا زمان فراهم شدن زمینه تأسیس دانشگاهی مستقل و ویژه که نظام آموزشی آن بر پایه دو زبان کُردی و عربی باشد و تمامی دانشکده‌ها و رشته‌های آن حفظ شوند، ادامه خواهد داشت.

درخواست برای گفت‌وگو درباره آینده دانشگاه

مجلس دانشگاه «روژآوا» در پایان بیانیه خود خاطرنشان کرد که مشارکت فعال و سازنده در نظام آموزش عالی سوریه را فرصتی ارزشمند می‌داند، اما خواستار اختصاص سال تحصیلی پیش‌رو به گفت‌وگوهای سازنده و دانشگاهی درباره آینده این مرکز آموزش عالی شد.

این مجلس همچنین بر ضرورت حفاظت از حقوق و آینده دانشجویان و استادانی تأکید کرد که طی ۱۰ سال گذشته برای توسعه دانشگاه تلاش کرده و دشواری‌های زیادی را پشت سر گذاشته‌اند.