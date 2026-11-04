کردپرس
رفع موانع، زمینه ساز جذب سرمایه گذاران خارجی در استان است
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۱۰:۱۳ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
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استاندار کردستان:

رفع موانع، زمینه ساز جذب سرمایه گذاران خارجی در استان است

سرویس کردستان - استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت تسهیل فعالیت سرمایه گذاران خارجی در استان گفت: بهره گیری از ظرفیت های سرمایه گذاری خارجی مستلزم رفع موانع، تسریع در رسیدگی به امور و تقویت هماهنگی میان دستگاه های اجرایی و نهادهای مسئول است.

به گزارش کرد پرس، آرش لهونی در دیدار با نادر یاراحمدی، مشاور وزیر کشور و رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی، با اشاره به ظرفیت های اقتصادی و فرصت های سرمایه گذاری در کردستان اظهار کرد: حضور مؤثر سرمایه گذاران خارجی و فعالیت اقتصادی آنان نیازمند فراهم کردن بسترهای مناسب، ایجاد شرایط مطلوب و تسهیل فرآیندهای مرتبط با سرمایه گذاری است.

وی با اشاره به رویکرد دولت در زمینه توسعه سرمایه گذاری افزود: مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی می تواند در این مسیر نقش مؤثری ایفا کند و ضروری است مسائل و مشکلات موجود با جدیت پیگیری و روند رسیدگی به امور مرتبط تسریع شود.

استاندار کردستان هماهنگی و تعامل میان دستگاه های اجرایی و نهادهای مسئول را از الزامات تسهیل فعالیت سرمایه گذاران خارجی دانست و گفت: باید با اتخاذ رویکردی هدفمند و حمایتی، از ظرفیت های سرمایه گذاری خارجی برای تقویت فعالیت های اقتصادی و گسترش فرصت های توسعه ای استان بهره گرفت.

زره تن لهونی با تأکید بر ضرورت شناسایی و رفع موانع پیش روی سرمایه گذاران بیان کرد: فراهم سازی شرایط مناسب برای فعالیت اقتصادی سرمایه گذاران خارجی می تواند زمینه ساز رونق تولید، توسعه اقتصادی و افزایش فرصت های اشتغال در کردستان باشد.

در این دیدار، ظرفیت های استان کردستان برای جذب سرمایه گذاران خارجی و راهکارهای تقویت همکاری های بین بخشی با هدف تسهیل فعالیت های اقتصادی و رفع موانع موجود مورد بررسی قرار گرفت.

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