سرمربی تیم ملی تنیس روی میز در سنندج تجلیل شد/تأکید بر حمایت از پیشکسوتان و توسعه ورزش کردستان

سرویس کردستان - آیین تجلیل از جمیل لطف اللهی نسب، سرمربی تیم ملی تنیس روی میز جمهوری اسلامی ایران، با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، مدیرکل ورزش و جوانان استان، جمعی از مدیران، رؤسای هیأت های ورزشی، پیشکسوتان و ورزشکاران در سالن مرحوم اقبال لطف الله نسبی سنندج برگزار شد.

به گزارش کرد پرس، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در این مراسم با قدردانی از سال ها تلاش و فعالیت حرفه ای جمیل لطف اللهی نسب، وی را از افتخارات ورزش استان دانست و گفت: کردستان به داشتن چنین چهره های ارزشمند و تأثیرگذاری در عرصه ورزش افتخار می کند.

علی اکبر ورمقانی با تأکید بر ضرورت پاسداشت پیشکسوتان و سرمایه های انسانی ورزش اظهار کرد: نباید اجازه داد سال ها تلاش و خدمات بزرگان ورزش به فراموشی سپرده شود؛ چراکه این افراد بدون چشمداشت، دانش، تجربه و توان خود را برای تربیت نسل های جدید و پرورش قهرمانان به کار گرفته اند.

وی با اشاره به نقش خانواده ها در موفقیت ورزشکاران افزود: پشت هر قهرمانی، خانواده ای همراه و دلسوز قرار دارد و همسران و مادران با فداکاری و حمایت های خود نقش مهمی در فراهم کردن زمینه رشد و موفقیت ورزشکاران ایفا می کنند که این تلاش ها نیز شایسته قدردانی است.

معاون استاندار کردستان با بیان اینکه رویکرد مدیریت استان به ورزش باید مبتنی بر دستیابی به سکوهای قهرمانی و حضور در المپیک باشد، بر ضرورت تدوین برنامه های هدفمند برای توسعه ورزش تأکید کرد و گفت: فرمانداری ها، بخشداری ها و دستگاه های اجرایی باید در حمایت از ظرفیت های ورزشی استان مشارکت فعال داشته باشند.

ورمقانی همچنین از تشکیل کارگروه ویژه ورزش در استانداری کردستان به دستور استاندار خبر داد و افزود: این کارگروه با حضور دو معاون استاندار، روزهای سه شنبه هر هفته تشکیل می شود و حمایت از ورزشکاران، قهرمانان و استعدادهای ورزشی و بررسی مسائل رشته های مختلف را در دستور کار دارد.

وی بهره گیری از ظرفیت های قانونی، منابع مالیاتی، مسئولیت های اجتماعی و مسئولیت های ملی برای حمایت از باشگاه ها و تیم های ورزشی را از دیگر اهداف این کارگروه عنوان کرد و گفت: حضور پیشکسوتان در جلسات و ارائه دیدگاه های تخصصی می تواند به تصمیم گیری بهتر و توسعه ورزش استان کمک کند.

ارتقای جایگاه جهانی تنیس روی میز ایران از رتبه ۳۵ به ۱۷

سرمربی تیم ملی تنیس روی میز جمهوری اسلامی ایران نیز در این مراسم با تشریح روند پیشرفت این رشته طی سال های اخیر اظهار کرد: هنگامی که در سال ۱۳۹۴ مسئولیت تنیس روی میز کشور را برعهده گرفتم، این رشته با مشکلات و کمبودهای متعددی مواجه بود و جایگاه مطلوبی در رده بندی جهانی نداشت.

جمیل لطف اللهی نسب افزود: در آن مقطع، تنیس روی میز ایران در رتبه سی وپنجم جهان قرار داشت، اما با تلاش جمعی ورزشکاران، مربیان و اعضای کادر فنی، حمایت های انجام شده و رفع بخشی از مشکلات، توانستیم جایگاه کشور را به رتبه هفدهم جهان ارتقا دهیم.

وی کسب چهار مدال برنز جهانی را از دیگر دستاوردهای ارزشمند تیم ملی برشمرد و گفت: این موفقیت ها حاصل همدلی، تلاش مستمر و همکاری مجموعه تیم ملی بود و امیدواریم با برنامه ریزی و کوشش بیشتر، زمینه دستیابی به افتخارات بزرگ تر برای ورزش کشور فراهم شود.

سرمربی تیم ملی تنیس روی میز ایران با قدردانی از همراهی خانواده اش اظهار کرد: بخش مهمی از موفقیت های حرفه ای خود را مدیون همسرم هستم؛ چراکه در سال هایی که به دلیل مسئولیت های ورزشی، اردوها و مسابقات از خانواده دور بودم، ایشان با فداکاری و مسئولیت پذیری، مدیریت امور خانواده و تربیت دو فرزندم را برعهده داشتند و هیچ گاه زحماتشان را فراموش نخواهم کرد.

لطف اللهی نسب همچنین از مربیان، همکاران، اداره کل ورزش و جوانان کردستان و همه افرادی که در مسیر فعالیت حرفه ای و موفقیت های تیم ملی از وی حمایت کرده اند، قدردانی کرد.

افزایش نمایندگان کردستان در عرصه های ملی از ۲ به ۵ نفر

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان نیز در این مراسم با اشاره به جایگاه جمیل لطف اللهی نسب در توسعه تنیس روی میز کشور و پرورش ورزشکاران اظهار کرد: وی از مربیان توانمند و تأثیرگذار ورزش ایران است و جامعه ورزش استان و کشور قدردان سال ها تلاش و خدمات ارزشمند اوست.

فرزاد خاکی با اشاره به روند رو به رشد حضور مربیان و ورزشکاران کردستانی در عرصه های ملی و بین المللی افزود: تعداد نمایندگان استان در عرصه های ملی از دو نفر در سال گذشته به پنج نفر در سال جاری افزایش یافته است که بیانگر ظرفیت های قابل توجه ورزش کردستان است.

وی جمیل لطف اللهی نسب را از سرمایه های ارزشمند ورزش استان دانست و گفت: این مربی با وجود برخورداری از جایگاه حرفه ای در سطح ملی و فرصت های فعالیت در خارج از کشور، همچنان با علاقه و بدون چشمداشت دانش و تجربیات خود را در اختیار ورزشکاران و مربیان بومی قرار می دهد.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با تأکید بر ضرورت شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی استان بیان کرد: باید از ظرفیت مربیان باتجربه و پیشکسوتان برای تربیت نسل آینده ورزشکاران بهره گرفت؛ چراکه استعدادهای جوان کردستان می توانند در سال های آینده افتخارات بیشتری برای استان رقم بزنند.

خاکی انتقال دانش فنی و تجربیات مربیان موفق به نسل جوان را فرصتی ارزشمند برای ارتقای سطح ورزش استان دانست و بر ضرورت حمایت از استعدادهای بومی و تقویت زیرساخت های ورزشی تأکید کرد.

این آیین با تجلیل از سال ها تلاش و خدمات جمیل لطف اللهی نسب در عرصه مربیگری و توسعه تنیس روی میز کشور برگزار شد.