کلانتران مرزی ایران و عراق بر تسهیل تردد در مرز باشماق تأکید کردند
به گزارش کرد پرس، ملاقات اضطراری کلانتران مرزی ایران و عراق به میزبانی طرف عراقی در پایانه مرزی باشماق برگزار شد و طی آن، آخرین وضعیت مرز مشترک و مسائل و مشکلات موجود در روند تردد مسافران و ناوگان حمل ونقل مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست، سرهنگ ستاد علی دریکوند، کلانتر مرز جمهوری اسلامی ایران در منطقه مریوان و سرهنگ سرکوت علی صالح، کلانتر مرز جمهوری عراق در منطقه حلبچه، درباره راهکارهای افزایش هماهنگی های مرزی و رفع موانع موجود تبادل نظر کردند.
دو طرف با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق مرزنشینان، بر تسهیل و تسریع تردد مسافران و خودروها در پایانه مرزی باشماق و تقویت همکاری های مشترک برای مدیریت بهتر مسائل مرزی تأکید کردند.
پیشگیری از فعالیت های تروریستی، مقابله با قاچاق کالا و اشیای غیرمجاز و جلوگیری از سایر تخلفات مرزی نیز از دیگر محورهای مطرح شده در این دیدار بود.
در ادامه، کلانتران مرزی ایران و عراق به همراه مدیر پایانه مرزی باشماق عراق از بخش های مرتبط با ترانزیت و ترانشیپ، پل مرزی و پارکینگ های پایانه بازدید کردند و از نزدیک در جریان روند تردد کامیون های ایرانی و عراقی، مشکلات رانندگان و موانع پیش روی جابه جایی ناوگان قرار گرفتند.
در پایان این بازدید، طرفین بر لزوم رسیدگی به مشکلات موجود و تسریع در روند ورود و خروج کامیون ها با هدف روان سازی حمل ونقل و تسهیل فرآیندهای صادرات و واردات از مرز باشماق تأکید کردند.
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