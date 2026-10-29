کلانتران مرزی ایران و عراق بر تسهیل تردد در مرز باشماق تأکید کردند

سرویس کردستان – کلانتران مرزی جمهوری اسلامی ایران در منطقه مریوان و جمهوری عراق در منطقه حلبچه در دیداری اضطراری در پایانه مرزی باشماق، بر رفع موانع تردد ناوگان حمل ونقل، تسهیل رفت وآمد مسافران و تقویت همکاری های دوجانبه تأکید کردند.

به گزارش کرد پرس، ملاقات اضطراری کلانتران مرزی ایران و عراق به میزبانی طرف عراقی در پایانه مرزی باشماق برگزار شد و طی آن، آخرین وضعیت مرز مشترک و مسائل و مشکلات موجود در روند تردد مسافران و ناوگان حمل ونقل مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، سرهنگ ستاد علی دریکوند، کلانتر مرز جمهوری اسلامی ایران در منطقه مریوان و سرهنگ سرکوت علی صالح، کلانتر مرز جمهوری عراق در منطقه حلبچه، درباره راهکارهای افزایش هماهنگی های مرزی و رفع موانع موجود تبادل نظر کردند.

دو طرف با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق مرزنشینان، بر تسهیل و تسریع تردد مسافران و خودروها در پایانه مرزی باشماق و تقویت همکاری های مشترک برای مدیریت بهتر مسائل مرزی تأکید کردند.

پیشگیری از فعالیت های تروریستی، مقابله با قاچاق کالا و اشیای غیرمجاز و جلوگیری از سایر تخلفات مرزی نیز از دیگر محورهای مطرح شده در این دیدار بود.

در ادامه، کلانتران مرزی ایران و عراق به همراه مدیر پایانه مرزی باشماق عراق از بخش های مرتبط با ترانزیت و ترانشیپ، پل مرزی و پارکینگ های پایانه بازدید کردند و از نزدیک در جریان روند تردد کامیون های ایرانی و عراقی، مشکلات رانندگان و موانع پیش روی جابه جایی ناوگان قرار گرفتند.

در پایان این بازدید، طرفین بر لزوم رسیدگی به مشکلات موجود و تسریع در روند ورود و خروج کامیون ها با هدف روان سازی حمل ونقل و تسهیل فرآیندهای صادرات و واردات از مرز باشماق تأکید کردند.