مجرمان حرفه ای و سابقه دار تحت نظارت مستمر قضایی هستند

رئیس کل دادگستری کردستان:

سرویس کردستان - رئیس کل دادگستری استان کردستان از نظارت مستمر بر وضعیت مجرمان حرفه ای، خطرناک و سابقه دار خبر داد و گفت: از فناوری های نوین برای رصد و پایش این افراد استفاده می شود.

به گزارش کرد پرس، محمد جباری در سومین نشست ستاد کنترل مجرمان حرفه ای، خطرناک و سابقه دار استان کردستان اظهار کرد: رفتار و وضعیت این دسته از محکومان با دقت تحت نظارت دستگاه قضایی قرار دارد و تمامی ظرفیت های فناورانه برای تحقق اهداف این ستاد به کار گرفته می شود.

وی با اشاره به ضرورت افزایش ظرفیت استفاده از پابندهای الکترونیکی در زندان های استان افزود: درخواست های مربوط به مرخصی و بهره مندی از ارفاقات قانونی، از جمله آزادی مشروط و نظارت الکترونیکی، باید مطابق ضوابط و دستورالعمل های ستاد بررسی شود تا نظارت بر وضعیت محکومان مشمول این طرح به صورت مؤثر انجام گیرد.

رئیس کل دادگستری کردستان با تأکید بر لزوم افزایش اشراف اطلاعاتی بر مجرمان حرفه ای و سابقه دار بیان کرد: شناسایی و پایش مستمر این افراد برای کنترل اقدامات مجرمانه احتمالی و پیشگیری از وقوع جرم ضروری است.

جباری همچنین بر اجرای برنامه های اصلاحی و تربیتی، توسعه حرفه آموزی ویژه محکومان و تقویت همکاری میان دستگاه های مرتبط تأکید کرد و خواستار افزایش تعامل با اداره کل زندان های استان برای تحقق اهداف دستورالعمل کنترل مجرمان حرفه ای، خطرناک و سابقه دار شد.

در این نشست که با حضور رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب سنندج، معاون دادستان مرکز استان، مدیرکل زندان های کردستان و دیگر اعضای ستاد در سالن جلسات اداره کل دادگستری استان برگزار شد، آخرین وضعیت این دسته از محکومان از نظر آماری بررسی و تحلیل شد.

در پایان جلسه، پنج مصوبه به تصویب رسید و درخواست های ۱۸ نفر از محکومان مشمول دستورالعمل ستاد تعیین تکلیف شد. همچنین دستور جلب هشت نفر از محکومان متواری دارای پرونده های متعدد شاکیان صادر شد.