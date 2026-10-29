دولت فدرال عراق تأکید کرد که اقدامات امنیتی اجرا شده در مناطق سنجار، اقداماتی میدانی و نظامی هستند که به‌طور کامل تحت اختیار و صلاحیت دولت فدرال قرار دارند.

به گزارش کردپرس، صباح النعمان سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق امروز چهارشنبه گفت: کمیته‌های تخصصی به دستور علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح، تلاش‌های خود را برای تکمیل طرح انحصار سلاح در دست دولت ادامه می‌دهند.

او افزود: دولت فدرال عراق تأکید کرد که اقدامات امنیتی اجراشده در مناطق سنجار، اقداماتی میدانی و نظامی هستند که به‌طور کامل تحت اختیار و صلاحیت دولت فدرال قرار دارند.

سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق اعلام کرد که این اقدامات شامل ادغام و سازمان‌دهی عناصر یگان‌های حفاظت از سنجار در چارچوب نیروهای مسلح رسمی عراق و تحویل گرفتن مواضع این یگان‌ها در مناطق کوهستانی سنجار و واگذاری آن‌ها به یگان‌های ارتش عراق و دیگر تشکیلات نیروهای مسلح، متناسب با مأموریت‌ها و حوزه‌های تخصصی هر یک بوده است.

وی افزود که این پرونده از جمله وظایف انحصاری دولت فدرال و فرماندهی‌های امنیتی وابسته به آن به شمار می‌رود.

سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح تأکید کرد که دولت فدرال با هماهنگی مستمر با دولت محلی شهرستان سنجار، پیگیری پرونده‌های بازسازی، جبران خسارت خانواده‌های قربانیان و تسریع بازگشت آوارگان به خانه‌هایشان را ادامه می‌دهد تا رنج دشوار آنان در اردوگاه‌های آوارگان پایان یابد.

وی افزود که این اقدامات در نهایت به برگزاری انتخابات برای تشکیل دولت محلی شهرستان سنجار مطابق با قانون منتهی خواهد شد؛ دولتی که مورد رضایت و تأیید ساکنان سنجار باشد و در امور محلی نمایندگی آنان را بر عهده بگیرد.

سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق گفت که دولت و نیروهای مسلح این کشور بار دیگر بر آمادگی خود برای به‌کارگیری تمامی امکانات امنیتی و اداری در خدمت مردم منطقه تأکید می‌کنند. وی اشاره کرد که توانمندسازی ارتش عراق و دیگر تشکیلات نیروهای مسلح و اعمال کنترل کامل، از جمله تحویل گرفتن مناطق کوهستانی سنجار، رکن اساسی گسترش حاکمیت دولت و قانون و تحقق حاکمیت ملی در تمامی ابعاد آن در شهرستان سنجار است.