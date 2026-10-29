وزیر اقتصاد: مرز بازرگان از مرزهای کلیدی توسعه دیپلماسی اقتصادی ایران است

سرویس آذربایجان غربی- وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ظرفیت های خوب مرزی آذربایجان‌غربی گفت: بازدید از مرز بازرگان به عنوان یکی از مرزهای کلیدی توسعه دیپلماسی اقتصادی کشور از جمله اهداف سفر به این استان است.

به گزارش کردپرس، سیدعلی مدنی زاده روز پنجشنبه در بدو ورود به فرودگاه ماکو در گفت و گو با خبرنگاران افزود: این سفر، اولین سفر من به آذربایجان غربی به شمار می رود که در این سفر، ظرفیت های اقتصادی و مرزی استان مورد بررسی قرار می گیرد.

وی اضافه کرد: آذربایجان‌غربی دارای ظرفیت های مرزی قابل توجه از جمله مرزهای بازرگان و سرو است که در این سفر مورد بازدید قرار می گیرند.

وی ادامه داد: از جمله اهداف دولت، توسعه دیپلماسی اقتصادی است که آذربایجان‌غربی از ظرفیت های بسیار خوبی در این خصوص برخوردار است.

مدنی زاده علاوه بر بازدید از ظرفیت های منطقه آزاد ماکو، با حضور در ارومیه و برگزاری جلسات مختلف، ظرفیت های استان را در حوزه های اقتصادی مورد بررسی قرار خواهد داد