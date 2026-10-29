تکمیل پروژه های نیمه تمام راه های روستایی در اولویت است

به گزارش کرد پرس، غریب سجادی در نشست بررسی وضعیت راه های روستایی بخش های شهرستان که با حضور بخشداران، نمایندگان اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای و دهیاران روستاهای مرتبط برگزار شد، با اشاره به اهداف برگزاری این نشست اظهار کرد: هدف نخست، بررسی دقیق مشکلات و مسائل جزئی راه های روستایی از نزدیک و با مشارکت مسئولان محلی است و هدف دوم، تقویت نقش دهیاران در پیگیری پروژه هاست؛ چراکه دهیاران در صف مقدم خدمت رسانی به مردم روستاها قرار دارند و باید از روند اجرای طرح ها، موانع و برنامه های پیش رو آگاه باشند.

وی با بیان اینکه طی دو سال گذشته توجه و اعتبارات مناسبی به حوزه راهداری و راه های روستایی شهرستان اختصاص یافته است، افزود: با وجود این اقدامات، افزایش هزینه های احداث و بهسازی جاده ها، در کنار شرایط خاص توپوگرافی و جغرافیایی منطقه، اجرای برخی پروژه ها را دشوار و پرهزینه کرده است. به همین دلیل، تکمیل برخی مسیرها به اعتبارات قابل توجه و جهش در تأمین منابع مالی نیاز دارد.

فرماندار سنندج با تأکید بر اولویت بندی پروژه های عمرانی بیان کرد: در شرایط کنونی، تمرکز اصلی بر تکمیل پروژه های قدیمی و نیمه تمام و به نتیجه رساندن طرح هایی است که از سال های گذشته باقی مانده اند؛ ازاین رو، تعریف پروژه های جدید با محدودیت بیشتری دنبال شده است. در این مسیر نیز از تمامی ظرفیت های شهرستانی، استانی و ملی برای رفع مشکلات روستاها، به ویژه در حوزه راه های روستایی، استفاده کرده ایم.

سجادی توسعه روستایی را ضرورتی اساسی برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی شهرستان دانست و گفت: هر اندازه خدمات و زیرساخت های موردنیاز مردم در روستاها فراهم شود، فشار بر شهر سنندج کاهش می یابد و از گسترش حاشیه نشینی نیز جلوگیری می شود. توسعه راه ها، فضاهای آموزشی و ورزشی و سایر امکانات زیربنایی، ارتباط مستقیمی با معیشت مردم، ماندگاری جمعیت در روستاها و توسعه متوازن شهرستان دارد.

وی با اشاره به محدودیت های دولت دکتر پزشکیان در شرایط دشوار اقتصادی و پیامدهای جنگ تحمیلی بر روند اجرای برنامه های توسعه ای کشور خاطرنشان کرد: حجم مشکلات و نیازهای زیرساختی در روستاها بالاست و اگر زیرساخت های اولیه از جمله راه مناسب، فضای آموزشی و امکانات ورزشی فراهم نباشد، زمینه مهاجرت روستاییان و افزایش فشار بر مناطق حاشیه ای شهرها تشدید خواهد شد.

فرماندار سنندج در ادامه از دهیاران خواست با هماهنگی بخشداران، پیگیری مستمر پروژه های تعریف شده را در دستور کار قرار دهند و افزود: شناخت دقیق مسائل محلی، انتقال به موقع مشکلات و تعامل مستمر با دستگاه های اجرایی می تواند روند رفع موانع و تکمیل پروژه ها را تسریع کند. همچنین توزیع اعتبارات شهرستانی بر اساس نیازها و اولویت های مناطق انجام شده است تا منابع موجود به مسائل ضروری تر اختصاص یابد.

سجادی در پایان با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه توسعه فضاهای ورزشی روستایی گفت: طی پنج ماه گذشته، ۹ زمین ورزشی در شهرستان به بهره برداری رسیده است که گامی در جهت افزایش امکانات ورزشی، ارتقای کیفیت زندگی و تقویت زیرساخت های موردنیاز در مناطق مختلف شهرستان به شمار می رود.