نماینده ماکو در مجلس: پیگیری دیپلماتیک مشکلات مرز بازرگان/بررسی گزینه توقف صادرات گاز به ترکیه

سرویس آذربایجان غربی- نماینده ماکو در مجلس شورای اسلامی خواستار پیگیری دیپلماتیک مشکلات مرز بازرگان شد و گفت: در صورت تداوم مشکلات و بی‌نتیجه ماندن مذاکرات، بررسی گزینه توقف صادرات گاز به ترکیه، مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش کردپرس از منطقه آزاد ماکو، عمر علیپور، نماینده ماکو در مجلس شورای اسلامی، با ابراز نگرانی از مشکلات گمرک بازرگان و محدودیت تردد مرزنشینان، بر ضرورت اقدام هماهنگ دستگاه‌های مسئول و پیگیری موضوع از مسیر دیپلماسی تأکید کرد.



علیپور با اشاره به اهمیت مرز بازرگان در مبادلات تجاری و ترانزیتی کشور، خواستار مذاکره با طرف ترکیه‌ای برای رفع محدودیت‌ها و صیانت از حقوق مرزنشینان شد.



او همچنین پیشنهاد کرد در صورت تداوم مشکلات و بی‌نتیجه ماندن مذاکرات، اقدام متقابل و بازنگری در همکاری‌های دوجانبه، از جمله بررسی گزینه توقف صادرات گاز به ترکیه، مورد توجه قرار گیرد











