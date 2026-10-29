انتقاد از اجرای ماده ۸۸ تا مطالبه بازگشت درآمد میلیاردی اماکن ورزشی در بوکان

به گزارش کردپرس، نشست هم‌اندیشی رؤسای هیئت‌ها و فعالان ورزشی شهرستان بوکان به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش، روز چهارشنبه ۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در سالن جلسات دانشگاه آزاد اسلامی این واحد برگزار شد.



​این جلسه با حضور فرماندار بوکان، سرهنگ گلالی معاون فرمانده سپاه، نصرالهی رئیس اداره ورزش و جوانان، ملارحیمی مدیر آموزش و پرورش و قادری رئیس شورای اسلامی شهر بوکان، با هدف بررسی مسائل و مشکلات هیئت‌های ورزشی و تقویت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی در راستای توسعه و ارتقای ورزش شهرستان شکل گرفت.



​در جریان این نشست، "ابراهیم عثمانی"، از فعالان حوزه ورزش شهرستان، به نمایندگی از جامعه ورزشی به بیان دیدگاه‌ها، انتقادات و پیشنهادات خود در خصوص وضعیت کنونی زیرساخت‌ها و منابع مالی ورزش بوکان پرداخت.



عثمانی با ابراز گلایه از تخریب یک مجموعه ورزشی استاندارد در جریان فروش زمین واحد فرهنگی سپاه بوکان اظهار داشت: ای کاش به جای تخریب این ظرفیت ارزشمند ورزشی، سالن ورزشی مذکور به عنوان قدرالسهم شهرداری در بخش تفکیک زمین تحویل داده می‌شد تا به عنوان یک سرمایه برای ورزش شهر حفظ شود.



​ وی بر لزوم بهره‌برداری از فضاهای بلااستفاده در اماکن ورزشی تأکید کرد و خواستار تدوین و ارائه طرحی به مجلس شورای اسلامی برای قانونی شدن تجاری‌سازی این فضاها شد تا در شرایط اقتصادی فعلی، منبع درآمد پایداری برای پیشبرد اهداف هیئت‌ها و حمایت از ورزشکاران ایجاد شود.



​ این فعال ورزشی با انتقاد از نحوه اجرای ماده ۸۸ (واگذاری سالن‌های مازاد از طریق مزایده) خاطرنشان کرد: در شرایطی که شهرستان بوکان با کمبود شدید سرانه و فضای ورزشی روبه‌روست، وجود فضای مازاد معنایی ندارد و لازم است سالن‌های ورزشی از شمول این ماده خارج شده و در اختیار هیئت‌های ورزشی اولویت‌دار قرار گیرند.



عثمانی با اشاره به آمارهای غیررسمی مبنی بر واریز سالانه ۴ تا ۵ میلیارد تومان از محل اجاره و مزایده اماکن ورزشی بوکان به خزانه کشور، تصریح کرد: متأسفانه از این مبالغ، تنها رقم ناچیزی در حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان در سال به ورزش شهرستان بازمی‌گردد؛ موضوعی که نیازمند پیگیری جدی و فوری از سوی فرماندار و نماینده شهرستان در مجلس شورای اسلامی است.



لزوم افزایش بودجه حمایتی شهرداری و شورای شهر در بخش ورزش، و همچنین مطالبه فرماندار از مدیرکل ورزش و جوانان استان—که خود از بدنه ورزش است—جهت حضور دوره‌ای در بوکان، دیدار با هیئت‌ها و بازدید میدانی از وضعیت اماکن ورزشی، از دیگر محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.









