مالیات ۸۲ درصد از صاحبان مشاغل کردستان صفر شد

سرویس کردستان - مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان گفت: مالیات ۸۲.۵ درصد از صاحبان مشاغل استان، معادل ۲۵۲ هزار و ۹۷۹ پرونده، برای عملکرد سال ۱۴۰۴ در چارچوب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم صفر محاسبه شده است.

به گزارش کرد پرس، مصطفی فعله گری با بیان این خبر به خبرنگاران، گفت: همچنین مالیات حدود ۸۹ درصد از مؤدیان استان، معادل ۲۷۲ هزار و ۶۷۷ پرونده، با احتساب پرونده های دارای مالیات صفر، کمتر از ۱۰ میلیون تومان است.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان با اشاره به بارگذاری فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: این فرایند به صورت تدریجی آغاز شده و تا نیمه آبان ماه تکمیل می شود.

وی با اشاره به افزایش بیش از سه برابری حدنصاب تبصره ماده ۱۰۰ نسبت به سال گذشته افزود: این افزایش، دامنه برخورداری صاحبان مشاغل از امکان تعیین سیستمی مالیات و تسهیلات مربوط به آن را به طور قابل توجهی گسترش داده است.

فعله گری با تأکید بر ضرورت حمایت از فعالان اقتصادی در شرایط دشوار اقتصادی و جنگی کشور بیان کرد: در همین راستا، تسهیلاتی برای کاهش فشار مالیاتی بر صاحبان مشاغل در نظر گرفته شده است که از جمله آن ها می توان به امکان تقسیط مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۴ در بازه پنج تا ۹ ماه اشاره کرد. همچنین استفاده از این امکان، به تسویه بدهی های مالیاتی سنوات گذشته مشروط نیست.

مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان افزود: از دیگر حمایت های پیش بینی شده، اعمال خودکار تعدیلات مالیاتی ناشی از خسارات جنگ، متناسب با نوع فعالیت، موقعیت جغرافیایی و میزان آسیب دیدگی مؤدیان است. این تعدیلات در محاسبه مالیات مقطوع و تعداد اقساط لحاظ می شود و برای بهره مندی از آن ها نیازی به مراجعه حضوری نیست.

فعله گری در پایان از صاحبان مشاغل درخواست کرد: قبل از پایان آبان ماه برای مشاهده و بررسی فرم تبصره ماده ۱۰۰ خود به درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir مراجعه کنند و اطلاعات درج شده، به ویژه مبلغ فروش، را با دقت بررسی کنند تا از بروز مشکلات و جرایم احتمالی ناشی از ثبت اطلاعات نادرست یا کتمان درآمد جلوگیری شود.