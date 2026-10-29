بازدید سرزده بازرسی کل کردستان از بیمارستان های توحید و کوثر سنندج

سرویس کردستان - به دستور بازرس کل استان کردستان، نحوه ارائه خدمات درمانی و رسیدگی به مطالبات مردمی در بیمارستان های توحید و کوثر سنندج با انجام بازدیدهای سرزده از بخش های مختلف این مراکز درمانی بررسی شد.

به گزارش کرد پرس، در پی گزارش ها و مراجعات مردمی درباره کیفیت خدمات درمانی و بهداشتی در این دو بیمارستان، گروه بازرسی فرهنگی و اجتماعی به دستور محمدامین حیدری، بازرس کل استان، از بخش های مختلف این مراکز بازدید کرد.

در جریان این بازدیدها، وضعیت خدمات رسانی در بخش های اورژانس، آزمایشگاه، داروخانه و بخش های بستری بررسی شد و اعضای گروه بازرسی با گفت وگو با بیماران و همراهان آنان، مسائل، مشکلات و مطالبات مطرح شده را مورد ارزیابی قرار دادند.

همچنین، اعضای گروه بازرسی ضمن گفت وگو با کادر درمان، دیدگاه ها و پیشنهادهای آنان را درباره بهبود روند ارائه خدمات و ارتقای کیفیت مراقبت های درمانی دریافت کردند و ارشادات لازم برای بهبود فرآیند خدمت رسانی و افزایش رضایتمندی مراجعان ارائه شد. مقرر شد موضوعات مطرح شده در چارچوب وظایف نظارتی پیگیری شود.

بر اساس این گزارش، در بخش دیگری از این بازدیدها، روند اجرای پیشنهادهای نظارتی سال های گذشته درباره نصب و بهره برداری از تجهیزات پزشکی، از جمله دستگاه های ماموگرافی و اندوسونوگرافی، بررسی شد. طبق بررسی های انجام شده، تعدادی از تجهیزات مورد اشاره در حال ارائه خدمات به شهروندان هستند.

این بازدیدها در راستای سیاست های ابلاغی سازمان بازرسی کل کشور و با هدف تقویت نظارت های میدانی، بررسی مستقیم دغدغه های شهروندان و ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی و درمانی انجام شده است.

روابط عمومی بازرسی کل استان کردستان اعلام کرد که بازدیدهای میدانی مشابه به صورت مستمر و منظم ادامه خواهد یافت و تکمیل چرخه نظارت و پیگیری مسائل و مطالبات مردم در دستور کار این مجموعه قرار دارد.