سرویس جهان- قباد طالبانی، معاون نخست‌وزیر اقلیم کردستان عراق، با اشاره به مشکلات سیاسی و حقوقی کردها در منطقه گفت بسیاری از مسائل اساسی اقلیم کردستان در بغداد تعیین تکلیف می‌شوند و حل آنها مستلزم حضور فعال رهبران کرد در پایتخت عراق است؛ رویکردی که بر مشارکت در ساختار قدرت و پیگیری مطالبات از مسیر سیاسی تکیه دارد.

به گزارش کردپرس، قباد طالبانی، معاون نخست‌وزیر اقلیم کردستان عراق با اشاره به روند صلح میان ترکیه و حزب کارگران کردستان، این تجربه را الگویی برای کاهش تنش‌ها پیرامون کردها دانست و تأکید کرد که مسئله کردها در منطقه راه‌حل نظامی ندارد و زمان پایان دادن به سال‌ها درگیری و بی‌ثباتی فرا رسیده است.

قباد طالبانی در گفت‌وگو با نشریه نشنال درباره جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران تاکید کرد که مقام‌های اقلیم کردستان از همان ابتدای جنگ اخیر در منطقه واشنگتن و دیگر طرف های درگیر جنگ را مطلع کرده بودند که اجازه نخواهند داد اقلیم کردستان به سکویی برای انجام یا عاملیت حملات تبدیل شود.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در ماه مه گفته بود از کردها ناامید شده است. دونالد ترامپ بدون ارائه جزئیات بیشتر ادعا کرده بود که آمریکا مقداری سلاح و مهمات در اختیار گروه‌های کرد قرار داده، اما این تسلیحات به مقصد مورد نظر تحویل داده نشده‌اند.

قباد طالبانی گفت از ماهیت و سرنوشت سلاح‌هایی که دونالد ترامپ به آنها اشاره کرده است، اطلاعی ندارد و این تسلیحات در اختیار او یا دولت اقلیم کردستان قرار نگرفته‌اند. او گفت: «نمی‌دانم این سلاح‌های مرموز چه بودند، کجا قرار داشتند و به چه کسانی داده شدند. می‌دانم که این سلاح‌ها به من یا ما داده نشده‌اند. به نظرم هر کسی که این سلاح‌ها را تحویل داده است، می‌داند آنها را به چه کسانی داده است.»

به نوشته نشنال، مقام‌های اقلیم کردستان عراق در جریان جنگ تلاش کرده بودند از کشیده شدن این منطقه به درگیری میان آمریکا و ایران جلوگیری کنند.

قباد طالبانی گفت دولت اقلیم کردستان به هر دو طرف اعلام کرده بود که این منطقه نباید به پایگاهی برای حمله به خاک ایران تبدیل شود. او افزود مقام‌های اقلیم کردستان همچنین به گروه‌های مخالف کرد هشدار داده بودند که از خاک اقلیم برای انجام عملیات علیه ایران استفاده نکنند.

قباد طالبانی درباره وجود یا جزئیات احتمالی توافق میان بغداد و تهران برای تعیین تکلیف این گروه‌ها اظهارنظر مستقیمی نکرد، اما بر ضرورت پیگیری راهکارهای دیپلماتیک تأکید کرد. او گفت تلاش‌ها برای برقراری صلح در سطح منطقه باید فرصتی برای حل‌وفصل اختلافات فراهم کند.

معاون نخست‌وزیر اقلیم کردستان عراق با اشاره به روند صلح میان ترکیه و حزب کارگران کردستان گفت دولت اقلیم کردستان از این روند حمایت کرده و در زمینه تشویق طرف‌ها و کمک‌های لجستیکی نقش داشته است؛ با این حال، تأکید کرد که چنین فرایندی باید از سوی طرف‌های درگیر هدایت شود.

قباد طالبانی همچنین از نیروهای دموکراتیک سوریه، نیروی تحت رهبری کردها در شمال و شمال‌شرق سوریه، خواست مسیر تعامل سیاسی با دمشق را دنبال کنند و حل‌وفصل اختلافات را به گزینه نظامی محدود نکنند. او گفت: «برای مسئله کردها در سوریه راه‌حل نظامی وجود ندارد.»

او تجربه کردهای عراق پس از سال ۲۰۰۳ را نمونه‌ای از اهمیت مشارکت سیاسی و مذاکره با دولت مرکزی دانست و گفت کردهای عراق حقوق قانون اساسی و نظام فدرالی را از طریق تعامل با بغداد به دست آورده‌اند، نه با ماندن در مناطق تحت کنترل خود. به گفته قباد طالبانی، دستیابی به حقوق سیاسی و تثبیت آنها مستلزم حضور در مراکز تصمیم‌گیری است.

قباد طالبانی روندهای سیاسی در ترکیه و سوریه را در حال پیشرفت ارزیابی کرد، اما گفت این فرایندها پیچیده‌اند و به زمان نیاز دارند. او هشدار داد که در مسیر هر روند صلحی ممکن است افرادی یا جریان‌هایی برای برهم زدن آن تلاش کنند و از طرف‌های درگیر خواست اجازه ندهند حاشیه‌ها و مخالفت‌ها آنها را از هدف اصلی منحرف کند.

او با اشاره به افزایش درگیری‌ها و بی‌ثباتی در منطقه گفت: « بیش از اندازه درگیری داشته‌ایم و بیش از اندازه آشوب دیده‌ایم. اکنون زمان صلح فرا رسیده است.»

بر اساس آمار دولت اقلیم کردستان عراق، از ۲۸ فوریه تاکنون بیش از هزار حمله پهپادی و موشکی به این منطقه انجام شده است.

معاون نخست‌وزیر اقلیم کردستان عراق گفت دولت جدید عراق برای انحلال گروه‌های مسلح فشار وارد می‌کند و به آغاز روند خلع سلاح آنها امیدوار است. به گفته او، تعهد برخی از گروه‌های بزرگ‌تر می‌تواند دیگر گروه‌ها را نیز به پیروی از این روند تشویق کند.

او هم‌زمان بر اهمیت گسترش مناسبات اقتصادی اقلیم کردستان با امارات متحده عربی تأکید کرد و گفت این همکاری‌ها می‌تواند حوزه‌هایی مانند کسب‌وکارهای نوپا، فناوری، زیرساخت، انرژی پاک و نوآوری را دربر بگیرد. قباد طالبانی همچنین محصولات کشاورزی اقلیم کردستان را زمینه‌ای برای جذب سرمایه‌گذاری دانست و امارات را برخوردار از تجربه و ظرفیت‌هایی ارزیابی کرد که می‌تواند به توسعه اقتصادی اقلیم کمک کند.

قباد طالبانی در بخش دیگری از مصاحبه به بن‌بست سیاسی در اقلیم کردستان عراق اشاره کرد. دو سال پس از برگزاری انتخابات پارلمانی اقلیم در اکتبر ۲۰۲۴، اختلاف میان حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان همچنان مانع تشکیل دولت جدید شده است. قباد طالبانی عضو اتحادیه میهنی کردستان است و بافل طالبانی، برادر او، رهبری این حزب را بر عهده دارد.

معاون نخست‌وزیر اقلیم کردستان تأخیر در تشکیل دولت را مایه شرمساری دانست و گفت این وضعیت احتمالاً موجب ناامیدی بسیاری از دوستان و شرکای خارجی اقلیم شده است. او افزود که فعالیت در مقام معاون نخست‌وزیر برای دو سال بدون تشکیل دولت جدید، شرایط مطلوبی نیست و ابراز امیدواری کرد دولت آینده عملکردی بهتر از دولت‌های پیشین داشته باشد.

قباد طالبانی در عین حال بر ضرورت حضور فعال رهبران کرد در بغداد تأکید کرد و گفت تصمیم‌های اصلی عراق در پایتخت گرفته می‌شوند و مسائل مهم مرتبط با اقلیم کردستان نیز در بسیاری از موارد به تصمیم‌های دولت مرکزی وابسته‌اند. به گفته او، بخشی از مسائل را می‌توان در داخل اقلیم حل کرد، اما برای رسیدگی به مسائل اساسی‌تر، حضور در بغداد ضروری است.

او در پایان به چالش‌های امنیتی دیگری از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و پول‌شویی اشاره کرد و گفت دولت اقلیم کردستان برای مقابله با شبکه‌های جرایم سازمان‌یافته با دولت‌های همکار در سطح بین‌المللی همکاری می‌کند. قباد طالبانی با اشاره به ارتباط احتمالی میان شبکه‌های قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و پول‌شویی، بر ضرورت مقابله هماهنگ با این شبکه‌ها تأکید کرد.

به نوشته نشنال، اقلیم کردستان در سال‌های اخیر به یکی از مراکز فعالیت شبکه‌های قاچاق انسان تبدیل شده است و تحقیقات این نشریه از فعالیت باندهایی در منطقه رانیه و ارتباط آنها با شبکه‌های مجرمانه در اروپا حکایت دارد. دولت اقلیم کردستان نیز برای مقابله با این شبکه‌ها با مقام‌های بریتانیا و فرانسه همکاری کرده است.