کاهش صدور گاز ایران به عراق/ بدهی بغداد به تهران به 3 میلیارد دلار رسید

کاهش عرضه گاز ایران به عراق در پی افزایش مصرف داخلی این کشور، واردات گاز بغداد را تحت تأثیر قرار داده و میزان گاز دریافتی به حدود ۱۰.۵ میلیون مترمکعب در روز رسیده است.

به گزارش کردپرس به نقل از السومریه، پایگاه تخصصی «الطاقه» به نقل از یک منبع آگاه عراقی گزارش داد که میزان گاز وارداتی از ایران که حدود یک ماه پیش بین 15 تا 20 میلیون مترمکعب در روز بود، اکنون به حدود 10.5 میلیون مترمکعب در روز رسیده است.

این منبع توضیح داد که میزان گاز تحویلی ایران به منطقه مرکزی عراق روزانه 10.5 میلیون مترمکعب است، در حالی که ارسال گاز به منطقه جنوبی متوقف شده است.

به گفته این منبع، افزایش مصرف داخلی گاز در ایران همزمان با کاهش دما و کمبود عرضه در داخل کشور، از دلایل اصلی این کاهش است. این شرایط تهران را وادار می‌کند صادرات گاز را به ویژه در زمان سرمای شدید، کاهش دهد.