محمد حاجی محمود، رئیس حزب سوسیال دموکرات کردستان، در واکنش به اتهام دریافت پول از علی حسن المجید، گفت همه احزاب کردستان در جریان مذاکرات هیئت اقلیم در بغداد از وزارت دارایی عراق پول دریافت کرده‌اند.

به گزارش کردپرس، محمد حاجی محمود، رئیس حزب سوسیال دموکرات کردستان، اعلام کرد همه احزاب کردستان از دولت عراق پول دریافت کرده‌اند و این موضوع تنها به حزب سوسیالیست محدود نبوده است.

او درباره اظهارات دکتر محمود عثمان مبنی بر دریافت پول از سوی محمد حاجی محمود از علی حسن المجید، معروف به «علی شیمیایی»، گفت که ۲۵ سال پیش درباره این موضوع صحبت کرده و در آن زمان دو هیئت از اقلیم کردستان به بغداد رفته بودند.

به گفته او، یک هیئت به ریاست جلال طالبانی و با نمایندگی کاک رسول ممه‌ند از حزب سوسیالیست و هیئت دیگر به ریاست مسعود بارزانی و با نمایندگی دکتر محمود عثمان از حزب سوسیالیست، برای مذاکره به بغداد رفته بودند.

محمد حاجی محمود افزود: هر دو هیئت ۴۲ روز در بغداد حضور داشتند و در آن مقطع، همه احزاب در حال مذاکره بودند و مذاکرات آنان نیز در همین چارچوب انجام می‌شد. او درباره دریافت پول از دولت بعث عراق اظهار کرد: «همه احزاب زمانی که هیئت اقلیم کردستان در بغداد بود، از عراق پول دریافت کردند و هرکدام به شیوه‌ای این پول را گرفتند، اما همه احزاب پول را از وزارت دارایی عراق دریافت کردند.»

وی همچنین گفت حزب سوسیالیست نیز در آن زمان، زمانی که دکتر محمود عثمان ریاست هیئت را برعهده داشت، همراه با عدنان مفتی و ماموستا سعد پول دریافت کرده است. محمد حاجی محمود تأکید کرد که احزاب دیگری از جمله اتحادیه میهنی کردستان، حزب دموکرات کردستان و حزب خلق نیز از عراق پول دریافت کرده‌اند و افزود طرح این موضوع درباره حزب سوسیالیست، به دکتر محمود عثمان مربوط است و «ممکن است برخلاف پیشینه تاریخی خودش باشد.»

محمود عثمان، سیاستمدار و فعال سیاسی باسابقه کرد، در کتاب خاطرات خود محمد حاجی محمود را متهم کرده است که مبلغ سه میلیون دینار سوئیس از علی حسن المجید دریافت کرده است.