کردپرس
موافقت با واگذاری اراضی برای اجرای ۱۱ طرح تولیدی و صنعتی در کردستان
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ ۰۹:۰۱ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
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موافقت با واگذاری اراضی برای اجرای ۱۱ طرح تولیدی و صنعتی در کردستان

سرویس کردستان - کمیسیون طرح های غیرکشاورزی استان کردستان با واگذاری اراضی برای اجرای ۱۱ طرح از مجموع ۱۶ طرح پیشنهادی در حوزه های تولیدی، صنعتی و انرژی موافقت کرد.

به گزارش کرد پرس، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار کردستان، روز چهارشنبه در نشست کمیسیون طرح های غیرکشاورزی (ماده ۲۱) در سنندج، با تأکید بر ضرورت بهره برداری بهینه از اراضی استان اظهار کرد: واگذاری زمین به متقاضیان باید در راستای ایجاد اشتغال، رونق تولید و استفاده مؤثر از ظرفیت های اقتصادی استان باشد.

ارسلان ازهاری افزود: برخی طرح ها پس از واگذاری زمین، پیشرفت قابل قبولی ندارند و عملاً به راکد ماندن اراضی منجر می شوند؛ از این رو، بررسی دقیق طرح ها پیش از واگذاری و نظارت بر روند اجرای آن ها ضروری است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار کردستان با تأکید بر لزوم ارزیابی کارشناسی طرح های پیشنهادی بیان کرد: دستگاه های متولی باید صلاحیت و اهلیت متقاضیان را احراز کنند، برنامه زمان بندی اجرای طرح ها را از مجریان دریافت کنند و میزان پیشرفت پروژه ها را با تعهدات و برنامه های اعلام شده تطبیق دهند.

ازهاری با اشاره به محدودیت منابع زمین در استان کردستان گفت: واگذاری اراضی باید متناسب با ظرفیت، نیاز واقعی و الزامات اجرایی هر طرح انجام شود تا از اتلاف منابع ملی جلوگیری و زمینه استفاده مؤثر از زمین های در اختیار دولت فراهم شود.

در این نشست، ۱۶ طرح در حوزه های مختلف، از جمله احداث شهرک و نیروگاه خورشیدی، ایجاد کمپ ترک اعتیاد، تولید سنگ های ساختمانی و تزئینی، دانه بندی شن و ماسه، تولید محصولات سیمانی، ساخت جعبه و محفظه های پلاستیکی، احداث انبار محصولات غیرفلزی، تولید قطعات بتنی، سنگ لاشه بندی شده و تجهیزات کشتارگاهی بررسی شد.

بر اساس این گزارش، با ۱۱ طرح موافقت شد و پنج طرح دیگر برای بررسی بیشتر و انجام بازدیدهای میدانی از دستور کار کمیسیون خارج شد.

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