مطالعات طرح جامع قروه با رویکرد نگرش و روش نوین به صورت مشارکتی در حال انجام است

معاون شهرسازی و معماری راه و شهرسازی کردستان:

سرویس کردستان - معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان از برگزاری کمیسیون تخصصی زیرساخت و حمل ونقل شورای راهبری طرح جامع شهر قروه خبر داد و بر تدوین این طرح با رویکرد نوین، مشارکتی و مساله محور تاکید کرد.

به گزارش کرد پرس، فرشید ظهوری در نشست کمیسیون تخصصی زیرساخت و حمل ونقل شورای راهبری طرح جامع شهر قروه که با حضور فرماندار و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد، اظهار کرد: مطالعات طرح جامع قروه با دیدگاه حل مسایل شهری و مبتنی بر مشارکت ذی نفعان در دست تهیه است و تشکیل کمیسیون های تخصصی، گامی بنیادی در جهت شناسایی نظام مند چالش ها و پتانسیل های شهر محسوب می شود.

وی با اشاره به ضرورت تحقق پذیری پروژه ها افزود: خروجی این جلسات پس از جمع بندی و مستندسازی، به عنوان ورودی رسمی جهت تکمیل گزارش تشخیص به مهندسین مشاور تحویل داده می شود تا مبنای علمی و میدانی برای تعریف چشم انداز توسعه، تعیین برند شهری و تدوین برنامه های عملیاتی قرار گیرد.

دبیر شورای راهبری طرح جامع شهر قروه، مشارکت فعال اعضا را مصداق تحقق مردم سالاری شهری دانست و بیان کرد: در این نشست، ظرفیت شبکه معابر، نیازهای حمل ونقلی و ضرورت هماهنگی میان توسعه کالبدی و زیرساختی بررسی شد؛ چراکه دستیابی به توسعه متوازن، بهبود دسترسی ها و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان مستلزم اتخاذ رویکردی یکپارچه و کارشناسی است.

ظهوری بر اهمیت هم افزایی دستگاه های اجرایی و بهره گیری ازدیدگاه های تخصصی برای تحقق توسعه پایدار این شهر تاکید کرد.