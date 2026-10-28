اجرای طرح لجستیک معکوس در برق کردستان ۱۱۵ میلیارد تومان صرفه جویی داشت

سرویس کردستان - مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان گفت: اجرای طرح های لجستیک معکوس و تعمیر، بازسازی و بازیافت تجهیزات مستعمل در کارگاه های این شرکت، بیش از ۱۱۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان صرفه جویی و بازگشت سرمایه به همراه داشته است.

به گزارش کرد پرس، محمدسعید سلطانی در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: لجستیک معکوس به فرآیند بازگرداندن تجهیزات و مواد مستعمل به چرخه بهره برداری از طریق تعمیر، بازسازی یا بازیافت گفته می شود و در این فرآیند، قطعات مورد نیاز برای تعمیر تجهیزات نیز در بسیاری از موارد از طریق دمونتاژ تجهیزات اسقاط مشابه تأمین می شود.

وی با اشاره به اهمیت استقرار نظام مدیریت دارایی های فیزیکی در شرکت های توزیع نیروی برق افزود: هدف اصلی این نظام، ایجاد بیشترین ارزش از دارایی ها با کمترین هزینه است و اجرای برنامه های لجستیک معکوس می تواند نقش مؤثری در تحقق این هدف داشته باشد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان با تشریح عملکرد کارگاه های لجستیک معکوس این شرکت بیان کرد: در دوره مورد بررسی، ۱۲۸ دستگاه ترانسفورماتور، ۲۲ دستگاه تابلو در گروه تجهیزات فشار متوسط و فشار ضعیف، ۲۷۸ دستگاه از تجهیزات شبکه فشار ضعیف، ۴۳ دستگاه از تجهیزات حفاظتی و اتوماسیون، ۱۵۲ دستگاه از تجهیزات روشنایی معابر و ۲۰ دستگاه از تجهیزات و یراق آلات فلزی تعمیر، بازسازی یا بازیافت شدند.

سلطانی ادامه داد: سه دستگاه از سایر گروه های تجهیزاتی نیز در این فرآیند قرار گرفتند و مجموع اقدامات انجام شده، بیش از ۱۱۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان صرفه جویی و بازگشت سرمایه برای شرکت به همراه داشته است.

وی با تأکید بر اهمیت استفاده مجدد از تجهیزات قابل تعمیر و بازیافت قطعات قابل استفاده اظهار کرد: بهره گیری از ظرفیت کارگاه های تخصصی و بازگرداندن تجهیزات مستعمل به چرخه بهره برداری، در کاهش هزینه ها و استفاده بهینه از دارایی های شرکت نقش دارد.