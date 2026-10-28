۱۰۸ هزار میلیارد تومان از بدهی های آموزش وپرورش پرداخت شد

سرویس کردستان - معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش وپرورش از پرداخت بیش از ۱۰۸ هزار میلیارد تومان از بدهی های این وزارتخانه در ۲ سال اخیر خبر داد و گفت: با وجود دشوارتر شدن شرایط اقتصادی کشور، در این مدت بدهی جدیدی در آموزش وپرورش ایجاد نشده است.

به گزارش کرد پرس، علی فرهادی در نشست شورای آموزش وپرورش استان کردستان اظهار کرد: پرداخت مطالبات فرهنگیان، مدیریت منابع مالی و بهبود روند تأمین اعتبارات از جمله اقداماتی است که با همکاری دولت، سازمان برنامه وبودجه و سازمان اداری و استخدامی دنبال شده است.

وی با اشاره به افزایش جمعیت دانش آموزی کشور از ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۲ به ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۳ افزود: افزایش شمار معلمان و توسعه فضاهای آموزشی متناسب با رشد جمعیت دانش آموزی نبوده و این موضوع ضرورت برنامه ریزی دقیق تر برای تأمین نیروی انسانی و زیرساخت های آموزشی را دوچندان می کند.

معاون وزیر آموزش وپرورش با بیان اینکه جمعیت دانش آموزی کشور بر اساس پیش بینی ها تا سال ۱۴۱۲ به حدود ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر کاهش می یابد، بر ضرورت توجه سیاست گذاران به تحولات جمعیتی و پیامدهای آن در برنامه ریزی های آموزشی تأکید کرد.

فرهادی با اشاره به وضعیت مالی این وزارتخانه در مهرماه ۱۴۰۲ گفت: در آن زمان آموزش وپرورش با کمبود حدود ۲۰۳ هزار معلم مواجه بود و حدود ۲۴ هزار کلاس درس بدون معلم گزارش می شد؛ همچنین مطالبات بازنشستگان، بدهی های ناشی از رتبه بندی معلمان و مطالبات اضافه تدریس فرهنگیان پرداخت نشده بود.

وی ادامه داد: در آن مقطع، حدود ۱۰۸ هزار میلیارد تومان بدهی ناشی از رتبه بندی معلمان وجود داشت و مطالبات اضافه تدریس معلمان شاغل و بازنشسته نیز به مدت ۱۱ ماه پرداخت نشده بود. افزون بر این، پرداخت برخی تعهدات مالی وزارتخانه در ۴۲ عنوان با تأخیر مواجه شده بود.

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش وپرورش با اشاره به جذب بیش از ۲۷۰ هزار نفر در این وزارتخانه از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۵ اظهار کرد: این تعداد بیش از یک چهارم نیروی انسانی شاغل آموزش وپرورش را شامل می شود. همچنین در سال ۱۴۰۲ حدود ۷۴ هزار نفر بازنشسته شدند که از نظر تعداد، رقمی کم سابقه بود.

افزایش اعتبارات آموزش وپرورش

فرهادی با اشاره به روند افزایش سرانه دانش آموزی آموزش وپرورش گفت: اعتبار این بخش که در سال ۱۴۰۲ حدود یک هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بود، در سال ۱۴۰۳ به چهار هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۴ به ۱۱ هزار میلیارد تومان رسید و برای سال ۱۴۰۵ نیز ۲۶ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

وی افزود: بودجه آموزش وپرورش در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل ۶۷.۵ درصد افزایش یافت، در حالی که میانگین رشد بودجه کشور حدود ۳۷ درصد بود. رشد بودجه این وزارتخانه در سال ۱۴۰۵ نیز حدود ۴۶ درصد برآورد شده است.

معاون وزیر آموزش وپرورش با تأکید بر اینکه افزایش اعتبارات به تنهایی برای جبران عقب ماندگی های انباشته شده کافی نیست، خواستار توجه بیشتر به سهم این وزارتخانه از بودجه عمومی کشور شد.

وی میانگین دریافتی معلمان شاغل را حدود ۲۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: بهبود وضعیت حقوق و مزایای فرهنگیان و ارتقای جایگاه معلم همچنان نیازمند توجه و پیگیری ویژه است.

اختصاص بیش از ۳۱۰ میلیارد تومان برای تغذیه دانش آموزان کردستانی

فرهادی همچنین از اختصاص اعتبار برای اجرای طرح تغذیه رایگان دانش آموزان خبر داد و گفت: پس از حدود ۱۷ سال، این طرح از سر گرفته شده و علاوه بر شیر، مواد غذایی سالم دیگری نیز در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد.

به گفته وی، اعتبار پیش بینی شده این طرح در سطح کشور حدود ۱۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است و سهم استان کردستان از این اعتبار بیش از ۳۱۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

وی با اشاره به توزیع حدود ۸۷ میلیارد تومان سرانه در مدارس کردستان از ابتدای سال تحصیلی جاری افزود: با توجه به جمعیت حدود ۳۱۵ هزار نفری دانش آموزان استان، میانگین سرانه محاسبه شده برای هر دانش آموز حدود ۲۸۰ هزار تومان است؛ با این حال، توزیع منابع بر اساس اولویت های حمایتی و شرایط مدارس انجام می شود.

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش وپرورش، مدارس شبانه روزی، دانش آموزان محروم، مدارس روستایی و مناطق کم برخوردار را از اولویت های تخصیص منابع برشمرد و تأکید کرد: حمایت هدفمند از این مدارس برای جلوگیری از ترک تحصیل، به ویژه در میان دختران مناطق روستایی، اهمیت دارد.

افزایش سرانه فضای آموزشی کردستان به ۵.۳۸ مترمربع

مدیرکل آموزش وپرورش کردستان نیز در این نشست از اجرای ۱۹۴ پروژه در حوزه توسعه فضاهای آموزشی استان خبر داد و گفت: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تاکنون، ۹۸ پروژه به بهره برداری رسیده و ۵۹ پروژه دیگر با پیشرفت فیزیکی قابل توجه در دست اجراست.

سید فواد حسینی اظهار کرد: در این مدت ۷۵ هزار مترمربع به فضای آموزشی استان افزوده شده و سرانه فضای آموزشی از ۴.۸ مترمربع به ۵.۳۸ مترمربع افزایش یافته است.

وی افزود: ۳۷ پروژه آموزشی نیز به دلایل مختلف هنوز آغاز نشده است و با وجود اقدامات انجام شده، کردستان همچنان در برخی شاخص های زیرساختی، از جمله سرانه فضاهای آموزشی و ورزشی، با میانگین کشوری فاصله دارد.

مدیرکل آموزش وپرورش کردستان با اشاره به توسعه فضاهای ورزشی مدارس گفت: طی ۲ سال گذشته ۹۰ هزار مترمربع فضای ورزشی به مجموعه فضاهای ورزشی استان افزوده شده و سرانه فضای ورزشی به ازای هر دانش آموز از ۲۴ به حدود ۵۸ سانتی متر رسیده است.

حسینی شمار دانش آموزان استان در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ را حدود ۳۱۵ هزار نفر اعلام کرد و گفت: پوشش واقعی دوره ابتدایی از ۹۸.۷۴ درصد در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ به ۹۹.۳۴ درصد در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ افزایش یافته است.

وی همچنین از کاهش نرخ ترک تحصیل در دوره متوسطه از ۳.۸۲ به ۲.۶۹ درصد خبر داد و افزود: میانگین نمرات امتحانات نهایی استان در سال تحصیلی گذشته ۱.۶ درصد رشد داشته و کردستان از نظر میزان رشد در جایگاه چهاردهم کشور قرار گرفته است.

آغاز توزیع تغذیه رایگان برای ۱۷۹ هزار دانش آموز

معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش وپرورش کردستان نیز از آغاز توزیع شیر و مواد غذایی سالم با اختصاص ۳۳۰ میلیارد تومان اعتبار در مدارس استان خبر داد.

هیرش رضایی اظهار کرد: این طرح با هدف پوشش ۱۷۹ هزار دانش آموز دوره ابتدایی، دانش آموزان دوره اول متوسطه در مدارس ضمیمه و همچنین دانش آموزان مدارس استثنایی و شبانه روزی اجرا می شود.

وی با اشاره به برنامه های توسعه انرژی خورشیدی در مدارس افزود: ۳۵۸ مدرسه برای اجرای طرح های خورشیدی شناسایی شده اند که از این تعداد، ۱۰۰ مدرسه در قالب طرح «شهدای میناب» و ۲۵۸ مدرسه دیگر با استفاده از درآمدهای اختصاصی آموزش وپرورش و حمایت منابع استانی قابلیت تجهیز دارند.

رضایی با بیان اینکه اجرای این طرح ها می تواند حدود ۱۰ مگاوات برق به شبکه استان تزریق کند، گفت: توسعه سامانه های خورشیدی علاوه بر کمک به پایداری شبکه برق، می تواند زمینه درآمدزایی پایدار برای مدارس را فراهم کند.

وی همچنین از آسیب دیدن ۱۲۷ مرکز آموزشی دولتی و غیردولتی کردستان در جریان جنگ رمضان خبر داد و میزان خسارت برآوردشده را حدود سه میلیون و ۶۵۰ هزار دلار اعلام کرد.

به گفته رضایی، با کمک وزارت آموزش وپرورش، اعتبارات ملی و منابع استانی، ۱۲۶ مدرسه پیش از آغاز سال تحصیلی برای بازگشت دانش آموزان به کلاس های درس آماده شد؛ همچنین به دلیل آسیب سازه ای دبیرستان نمونه دولتی حجاب سقز، ساخت مدرسه ای جدید و هوشمند با همکاری آستان قدس رضوی و اختصاص بیش از ۸۰ میلیارد تومان اعتبار آغاز شده است.