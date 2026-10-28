کردپرس
جشنواره سیب اشنویه؛ فرصتی برای معرفی توانمندی‌های کشاورزی
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ ۱۰:۵۵ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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جشنواره سیب اشنویه؛ فرصتی برای معرفی توانمندی‌های کشاورزی

سرویس آذربایجان غربی- فرماندار اشنویه از برگزاری جشنواره سیب با هدف معرفی ظرفیت‌های باغی، توسعه اقتصادی و حمایت از تولیدکنندگان و فعالان حوزه کشاورزی خبر داد.

به گزارش کردپرس، عبدالسلام مام‌عزیزی، اظهار کرد: جشنواره سیب اشنویه روزهای ششم و هفتم آبان‌ماه در باغ شهرداری، واقع در محله کوچه‌باغ اشنویه، با حضور مسئولان شهرستانی و استانی، فعالان اقتصادی و اجتماعی، باغداران و کشاورزان برگزار خواهد شد. 

او افزود: برپایی نمایشگاه محصولات باغی و کشاورزی، عرضه صنایع‌دستی، معرفی غذاهای سنتی و دستاوردهای بانوان و اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری از جمله بخش‌های پیش‌بینی‌شده برای این جشنواره است.

فرماندار اشنویه با تأکید بر ظرفیت‌های کم‌نظیر این شهرستان در حوزه باغداری تصریح کرد: تولید قابل‌توجه و کیفیت مطلوب سیب اشنویه، فرصت ارزشمندی برای رونق اقتصادی، توسعه بازار محصولات کشاورزی و ایجاد زمینه سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی و کارخانه‌های فرآوری محصولات باغی فراهم کرده است.

مام‌عزیزی تاکید کرد: برگزاری این جشنواره فرصتی برای معرفی توانمندی‌های کشاورزی شهرستان، حمایت از باغداران و تولیدکنندگان، تقویت فعالیت‌های اقتصادی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در مسیر توسعه و شکوفایی اقتصادی اشنویه خواهد بود.

گفتنی است؛ این جشنواره با همکاری فرمانداری، شورای اسلامی و شهردار اشنویه، جهاد کشاورزی، تعاون روستایی، میراث‌فرهنگی، صمت و اتاق اصناف و فعالان اقتصادی امروز و فردا در اشنویه برگزار می‌شود. 

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