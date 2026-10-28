توسعه ورزش کردستان نیازمند مشارکت همه دستگاه هاست

سرویس کردستان - مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت دستگاه های اجرایی و نیروهای نظامی برای توسعه زیرساخت های ورزشی استان گفت: کمبود فضای ورزشی و سالن های تخصصی، مشارکت و هم افزایی مجموعه های مختلف را برای ارتقای خدمات ورزشی ضروری کرده است.

به گزارش کرد پرس، فرزاد خاکی در مراسم گرامیداشت هفته تربیت بدنی و امضای تفاهم نامه همکاری میان اداره کل ورزش و جوانان کردستان و لشکر ۲۸ پیاده کردستان اظهار کرد: با توجه به محدودیت فضاهای ورزشی در استان و شهرستان ها، استفاده از امکانات موجود در دستگاه های مختلف می تواند بخشی از کمبودهای این حوزه را جبران کند.

وی با قدردانی از حمایت ارتش از ورزشکاران و قهرمانان استان افزود: در اختیار گذاشتن امکاناتی همچون زمین چمن مصنوعی و استخر از جمله اقداماتی است که به کاهش مشکلات ورزشکاران و گسترش دسترسی به امکانات ورزشی کمک می کند.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با اشاره به ظرفیت سالن ها و مجموعه های ورزشی برخی دستگاه ها و نیروهای نظامی گفت: فراهم کردن امکان استفاده ورزشکاران و علاقه مندان از این امکانات می تواند زمینه ارائه خدمات بیشتر به جامعه ورزشی استان را فراهم کند.

خاکی با بیان اینکه ورزش محدود به گروه سنی خاصی نیست، اظهار کرد: حضور قهرمانان بالای ۵۰ سال در رقابت ها و کسب مدال های مختلف نشان می دهد افزایش سن مانعی برای ادامه فعالیت ورزشی و افتخارآفرینی نیست و پیشکسوتان می توانند الگویی برای نسل جوان باشند.

وی همچنین به موفقیت ورزشکاران کردستانی در رقابت های آسیایی و پاراآسیایی اشاره کرد و افزود: پارسا محمدی در والیبال نشسته و محمدبصیر مؤمنی در بسکتبال سه نفره موفق به کسب مدال شده اند و افتخارآفرینی کشتی گیران استان در رقابت های ملی و بین المللی نیز بیانگر ظرفیت های ورزشی کردستان است.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با اشاره به موفقیت مبین عظیمی، کشتی گیر استان، در کسب مدال طلا برای ایران گفت: حمایت از ورزشکاران و توسعه زیرساخت های ورزشی، به ویژه در شرایط محدودیت های اقتصادی و مالی، اهمیت بیشتری دارد.

خاکی هدف از امضای تفاهم نامه با لشکر ۲۸ پیاده کردستان را تقویت زیرساخت های ورزشی، رفع چالش های موجود و تداوم موفقیت ورزشکاران استان در عرصه های ملی و بین المللی عنوان کرد.

فرمانده لشکر ۲۸ پیاده کردستان نیز با اشاره به استعدادهای ورزشی جوانان استان اظهار کرد: ورزشکاران کردستانی در رشته های مختلف از ظرفیت بالایی برخوردارند و می توانند در رقابت های ملی و بین المللی موفقیت های بیشتری کسب کنند.

امیر سرتیپ دوم جابر اباذر زرتشتی افزود: ورزش کردستان در حوزه هایی همچون ورزش قهرمانی، اعزام داوران به مسابقات و برگزاری دوره های آموزشی پیشرفت هایی داشته است و فراهم کردن زیرساخت ها و امکانات مناسب تمرین می تواند به تقویت این روند کمک کند.

وی با اشاره به حمایت ارتش از ورزشکاران در رشته هایی مانند کشتی و وزنه برداری ابراز امیدواری کرد: با تداوم همکاری اداره کل ورزش و جوانان و مجموعه ارتش، زمینه رشد و موفقیت بیشتر ورزشکاران استان فراهم شود.