کردپرس
نمایشگاه دائمی صنایع‌دستی در بارگاه شمس خوی راه‌اندازی می‌شود
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ ۱۱:۱۳ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
اندازه متن:
تلگرام واتساپ

نمایشگاه دائمی صنایع‌دستی در بارگاه شمس خوی راه‌اندازی می‌شود

سرویس آذربایجان غربی-معاون صنایع‌دستی آذربایجان غربی گفت: نمایشگاه دائمی صنایع‌دستی با محوریت مکتب شمس و مولانا در بارگاه شمس تبریزی خوی راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش کردپرس  ریتا خضرزاده در دیدار با جمعی از صنعتگران و هنرمندان صنایع‌دستی خوی، ضمن تشریح برنامه‌های معاونت صنایع‌دستی در این شهرستان و پیگیری مطالبات و مشکلات هنرمندان، بر تمرکز بیشتر هنرمندان بر تولید آثاری با قیمت‌های رقابتی با محوریت بارگاه و شخصیت شمس تبریزی برای عرضه به گردشگران و علاقه‌مندان به شمس و مولانا تأکید کرد.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی با اشاره به اهمیت و پیشینه هنرهای دستی در خوی، ایجاد این نمایشگاه دائمی را گامی برای معرفی توانمندی‌های هنرمندان خوی به زائران و گردشگران این مجموعه فرهنگی و مذهبی دانست.

در این نشست، چیت‌ساز، مدیر فرهنگی و هنری شهرداری خوی، با استقبال از طرح‌های پیشنهادی معاونت صنایع‌دستی، بر حمایت‌های شهرداری برای توسعه این بخش تأکید کرد. 

او در این راستا اعلام کرد: شهرداری خوی برای برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی صنایع‌دستی و همچنین برپایی روزبازارها در اماکن مستدل و با برنامه‌ریزی دقیق، آماده همکاری و مساعدت است.

چیت‌ساز همچنین بر ضرورت اجرای سریع این برنامه‌ها برای ایجاد بستری مناسب برای عرضه محصولات هنرمندان و رونق اقتصاد محلی تأکید کرد.

در ادامه، هنرمندان و صنعتگران حاضر در جلسه مشکلات و دیدگاه‌های خود را در حوزه توسعه صنایع‌دستی خوی با مسئولان مطرح کردند.

مطالعه بیشتر
خبر قبلی و بعدی
اجرای طرح لجستیک معکوس در برق کردستان ۱۱۵ میلیارد تومان صرفه جویی داشت
خبر قبلی
اجرای طرح لجستیک معکوس در برق کردستان ۱۱۵ میلیارد تومان صرفه جویی داشت
معرفی ۱۸ متخلف برداشت غیر مجاز شن و ماسه در بوکان به دادگستری
خبر بعدی
معرفی ۱۸ متخلف برداشت غیر مجاز شن و ماسه در بوکان به دادگستری
خبرهای مرتبط

دیدگاه کاربران

۰ نظر
امتیاز:
(۰)
دیدگاه‌های ارسال‌شده پس از تأیید ناظران منتشر خواهند شد.