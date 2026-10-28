هشت هزار تن نهاده دامی به مرغداران کردستان تحویل شد

سرویس کردستان - مدیرکل پشتیبانی امور دام کردستان از خرید یک هزار و ۸۵۰ تن مرغ منجمد مازاد تولید استان و تحویل حدود هشت هزار تن ذرت و کنجاله سویا به مرغداران در راستای حمایت از تولید و تنظیم بازار محصولات پروتئینی خبر داد.

به گزارش کرد پرس، امید فهری در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: خرید حمایتی مرغ مازاد تولید استان با هدف حمایت از تولیدکنندگان صنعت مرغداری، تنظیم بازار و تقویت ذخایر راهبردی محصولات پروتئینی کشور از اواخر شهریور امسال آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

وی افزود: استمرار تولید، حمایت از اشتغال و پایداری تأمین محصولات پروتئینی از اهداف اجرای این برنامه است و تأمین نهاده های دامی در کنار خرید محصول، از مهم ترین اقدامات حمایتی برای پشتیبانی از مرغداران به شمار می رود.

مدیرکل پشتیبانی امور دام کردستان با اشاره به روند پرداخت مطالبات تولیدکنندگان گفت: تاکنون ۹۵ درصد مبالغ مربوط به خریدهای انجام شده از مرغداران تسویه شده است.

فهری ادامه داد: در ازای تحویل مرغ منجمد از سوی تولیدکنندگان، نهاده های دامی مورد نیاز آنان تأمین می شود که در همین راستا تاکنون حدود ۶ هزار تن ذرت و ۲ هزار تن کنجاله سویا در اختیار مرغداران استان قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: خرید حمایتی محصولات و تأمین نهاده های دامی با استفاده از ظرفیت های موجود ادامه دارد تا ضمن حمایت از تولیدکنندگان، زمینه تداوم فعالیت واحدهای مرغداری و پایداری تولید محصولات پروتئینی در استان فراهم شود.