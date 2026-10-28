امروز در ترکیه هر گرم طلا ۶ هزار و ۴۸۱ لیر شد

قیمت طلا در انتظار تصمیم فدرال رزرو؛

قیمت طلا پس از افزایش روز گذشته، معاملات چهارشنبه ۲۸ اکتبر را بدون نوسان قابل‌توجه آغاز کرد؛ هر گرم طلا در بازار آزاد ترکیه ۶ هزار و ۴۸۱ لیر و هر اونس طلا در بازارهای جهانی حدود ۴ هزار و ۴۲ دلار قیمت‌گذاری شد.

به گزارش کردپرس، بازار طلا در حالی وارد روز معاملاتی جدید شد که سرمایه‌گذاران در انتظار اعلام تصمیم فدرال رزرو آمریکا درباره نرخ بهره و پیام‌های این بانک درباره چشم‌انداز سیاست پولی هستند.

براساس قیمت‌های فروش ثبت‌شده در بازار آزاد ترکیه، نرخ انواع طلا در نخستین ساعات معاملات چهارشنبه اینگونه آغاز شد:

هر گرم طلای ۲۴ عیار: ۶ هزار و ۴۸۱ لیر

ربع‌سکه طلا: ۱۰ هزار و ۶۲۶ لیر

نیم‌سکه طلا: ۲۱ هزار و ۲۴۶ لیر

سکه تمام‌طلا: ۴۲ هزار و ۱۰۵ لیر

سکه جمهوریت: ۴۲ هزار و ۳۵۶ لیر

سکه گِرمسه: ۱۰۵ هزار و ۵۸۶ لیر

هر اونس طلا: حدود ۴ هزار و ۴۲ دلار

طلای جهانی پس از رشد ۱.۱ درصدی آرام گرفت

قیمت نقدی طلا پس از آنکه در جلسه معاملاتی پیشین ۱.۱ درصد افزایش یافت، در ادامه معاملات به ۴ هزار و ۶۱ دلار و ۹۶ سنت برای هر اونس رسید.

قراردادهای آتی طلای آمریکا نیز تا سطح ۴ هزار و ۷۵ دلار و ۸۰ سنت بالا رفتند.

طلا طی روزهای گذشته تحت فشار فروش قرار گرفته بود. پس از کاهش ارزش سهام شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی، شماری از سرمایه‌گذاران برای جبران زیان خود در دیگر بازارها، بخشی از موقعیت‌های طلای خود را فروختند.

در نتیجه این فشار، قیمت طلا روز جمعه به پایین‌ترین سطح خود از اواسط ژوئیه رسید و برای مدتی به زیر مرز چهار هزار دلار سقوط کرد.

بااین‌حال، افزایش خرید فیزیکی طلا، به‌ویژه رشد تقاضای خانوارهای چینی، از ادامه افت شدید قیمت‌ها جلوگیری کرد. ارزیابی کاهش اخیر به‌عنوان فرصتی برای خرید نیز به بهبود نسبی بازار کمک کرد.

بازار در انتظار پیام‌های فدرال رزرو

توجه سرمایه‌گذاران اکنون به تصمیم فدرال رزرو آمریکا درباره نرخ بهره معطوف شده است. انتظار غالب بازار آن است که این بانک نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد.

بااین‌حال، تداوم هزینه‌های بالای انرژی و فشارهای تورمی، احتمال افزایش نرخ بهره تا پایان سال را همچنان مطرح نگه داشته است.

اظهارات کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، درباره مبارزه با تورم نیز از نزدیک دنبال خواهد شد؛ زیرا پیام‌های او می‌تواند نشانه‌های تازه‌ای درباره مسیر سیاست پولی آمریکا و جهت آینده بازار طلا ارائه دهد.

نوسان محدود سایر فلزات گران‌بها

در بازار سایر فلزات گران‌بها، نقره بدون تغییر چشمگیر در سطح ۵۴ دلار و ۴۱ سنت برای هر اونس معامله شد.

قیمت پلاتین با کاهش ۰.۱ درصدی به یک‌هزار و ۵۴۲ دلار و ۶۳ سنت رسید و پالادیوم با رشد ۰.۱ درصدی در سطح یک‌هزار و ۳۷ دلار و ۳۹ سنت قرار گرفت.