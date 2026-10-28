۹ هزار و ۸۰۰ اثر به جشنواره ملی رویش دانشگاه کردستان ارسال شد

سرویس کردستان - معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه کردستان از میزبانی این دانشگاه برای برگزاری سیزدهمین و چهاردهمین دوره جشنواره ملی رویش در آبان امسال خبر داد و گفت: ۹ هزار و ۸۰۰ اثر به دبیرخانه این ۲ دوره از جشنواره ارسال شده است.

به گزارش کرد پرس، مهدی صالحی در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: آثار ارسال شده پس از طی مراحل داوری، ارزیابی و انتخاب بررسی می شوند و آثار برگزیده به مرحله نهایی راه خواهند یافت.

وی با بیان اینکه جشنواره ملی رویش از رویدادهای محوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه فرهنگی دانشگاه هاست، افزود: این جشنواره با هدف شناسایی و معرفی توانمندی ها و دستاوردهای کانون های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشگاه های سراسر کشور برگزار می شود.

معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه کردستان، تقویت خلاقیت و شکوفایی استعدادهای دانشجویان را از اهداف مهم این رویداد برشمرد و گفت: فراهم کردن زمینه تعامل، هم افزایی و تبادل تجربه میان کانون های فرهنگی دانشگاه ها از دیگر اهداف برگزاری جشنواره ملی رویش است.

صالحی اضافه کرد: اعضای مجامع عمومی و شوراهای مرکزی کانون ها، دبیران و کارشناسان کانون های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی دانشگاه ها از مخاطبان اصلی این جشنواره هستند.

وی با اشاره به بخش های رقابتی جشنواره اظهار کرد: این رویداد در ۲ بخش کانون ها و دانشجویان برگزار می شود که بخش کانون ها در ۶ رشته و بخش دانشجویان در هفت رشته و ۲۰ حوزه فرهنگی و هنری مورد ارزیابی قرار می گیرد.

معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه کردستان درباره محورهای بخش کانون ها گفت: فعالیت ها و دستاوردهای کانون های فرهنگی دانشگاه ها در حوزه هایی همچون کانون برتر، نوآوری فرهنگی و اجتماعی، فضای مجازی و فعالیت های دیجیتال، مسئولیت اجتماعی، نشریات کانونی، گفت وگوی دانشجویی و کرسی های آزاداندیشی و هویت ایرانی و اسلامی بررسی می شود.

صالحی افزود: بخش رقابتی دانشجویان نیز رشته هایی همچون ادبیات، صداپیشگی و مجری گری، صنایع دستی، فیلم سازی، موسیقی، هنرهای تجسمی و هنرهای نمایشی را در بر می گیرد.

وی ادامه داد: شعر، ترانه، داستان کوتاه، فیلمنامه، نمایشنامه، پادکست، گویندگی، دوبله، طراحی لباس، فیلم کوتاه، مستند، نماهنگ، موسیقی سنتی و نواحی، خوشنویسی، گرافیک، نقاشی، عکاسی و گونه های مختلف تئاتر از جمله حوزه های مورد ارزیابی در بخش دانشجویان است.

معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه کردستان ابراز امیدواری کرد برگزاری این جشنواره زمینه معرفی استعدادهای دانشجویی، ارتقای فعالیت های فرهنگی دانشگاه ها و تقویت تعامل میان کانون های فرهنگی سراسر کشور را فراهم کند.