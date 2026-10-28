کردپرس
۹ هزار و ۸۰۰ اثر به جشنواره ملی رویش دانشگاه کردستان ارسال شد
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ ۱۰:۴۱ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
اندازه متن:
تلگرام واتساپ

۹ هزار و ۸۰۰ اثر به جشنواره ملی رویش دانشگاه کردستان ارسال شد

سرویس کردستان - معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه کردستان از میزبانی این دانشگاه برای برگزاری سیزدهمین و چهاردهمین دوره جشنواره ملی رویش در آبان امسال خبر داد و گفت: ۹ هزار و ۸۰۰ اثر به دبیرخانه این ۲ دوره از جشنواره ارسال شده است.

به گزارش کرد پرس، مهدی صالحی در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: آثار ارسال شده پس از طی مراحل داوری، ارزیابی و انتخاب بررسی می شوند و آثار برگزیده به مرحله نهایی راه خواهند یافت.

وی با بیان اینکه جشنواره ملی رویش از رویدادهای محوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه فرهنگی دانشگاه هاست، افزود: این جشنواره با هدف شناسایی و معرفی توانمندی ها و دستاوردهای کانون های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشگاه های سراسر کشور برگزار می شود.

معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه کردستان، تقویت خلاقیت و شکوفایی استعدادهای دانشجویان را از اهداف مهم این رویداد برشمرد و گفت: فراهم کردن زمینه تعامل، هم افزایی و تبادل تجربه میان کانون های فرهنگی دانشگاه ها از دیگر اهداف برگزاری جشنواره ملی رویش است.

صالحی اضافه کرد: اعضای مجامع عمومی و شوراهای مرکزی کانون ها، دبیران و کارشناسان کانون های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی دانشگاه ها از مخاطبان اصلی این جشنواره هستند.

وی با اشاره به بخش های رقابتی جشنواره اظهار کرد: این رویداد در ۲ بخش کانون ها و دانشجویان برگزار می شود که بخش کانون ها در ۶ رشته و بخش دانشجویان در هفت رشته و ۲۰ حوزه فرهنگی و هنری مورد ارزیابی قرار می گیرد.

معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه کردستان درباره محورهای بخش کانون ها گفت: فعالیت ها و دستاوردهای کانون های فرهنگی دانشگاه ها در حوزه هایی همچون کانون برتر، نوآوری فرهنگی و اجتماعی، فضای مجازی و فعالیت های دیجیتال، مسئولیت اجتماعی، نشریات کانونی، گفت وگوی دانشجویی و کرسی های آزاداندیشی و هویت ایرانی و اسلامی بررسی می شود.

صالحی افزود: بخش رقابتی دانشجویان نیز رشته هایی همچون ادبیات، صداپیشگی و مجری گری، صنایع دستی، فیلم سازی، موسیقی، هنرهای تجسمی و هنرهای نمایشی را در بر می گیرد.

وی ادامه داد: شعر، ترانه، داستان کوتاه، فیلمنامه، نمایشنامه، پادکست، گویندگی، دوبله، طراحی لباس، فیلم کوتاه، مستند، نماهنگ، موسیقی سنتی و نواحی، خوشنویسی، گرافیک، نقاشی، عکاسی و گونه های مختلف تئاتر از جمله حوزه های مورد ارزیابی در بخش دانشجویان است.

معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه کردستان ابراز امیدواری کرد برگزاری این جشنواره زمینه معرفی استعدادهای دانشجویی، ارتقای فعالیت های فرهنگی دانشگاه ها و تقویت تعامل میان کانون های فرهنگی سراسر کشور را فراهم کند.

مطالعه بیشتر
خبر قبلی و بعدی
سهم ۴۱ درصدی کرمانشاه از صادرات به عراق
خبر قبلی
سهم ۴۱ درصدی کرمانشاه از صادرات به عراق
جشنواره سیب اشنویه؛ فرصتی برای معرفی توانمندی‌های کشاورزی
خبر بعدی
جشنواره سیب اشنویه؛ فرصتی برای معرفی توانمندی‌های کشاورزی
خبرهای مرتبط

دیدگاه کاربران

۰ نظر
امتیاز:
(۰)
دیدگاه‌های ارسال‌شده پس از تأیید ناظران منتشر خواهند شد.