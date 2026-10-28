کردپرس
کاهش کرسی های ائتلاف نتانیاهو با ادامه شمارش آرا
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ ۱۱:۵۲ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
اندازه متن:
تلگرام واتساپ
72.4 درصد آراء شماره شد؛

کاهش کرسی های ائتلاف نتانیاهو با ادامه شمارش آرا

بر اساس آخرین بروزرسانی از نتایج اولیه انتخابات اسرائیل، با شمارش ۷۲.۴ درصد آرا، ائتلاف حامی بنیامین نتانیاهو ۵۴ کرسی و مخالفان او ۴۸ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی پارلمان را به دست آورده‌اند.

به گزارش کرد پرس، فهرست مشترک با ۱۲ کرسی و حزب رعام با شش کرسی، در مجموع ۱۸ کرسی دارند.

حزب لیکود با ۲۷ کرسی، حزب شاس با هفت کرسی، حزب قدرت یهودی با هفت کرسی و حزب صهیونیسم دینی با شش کرسی، از احزاب ائتلاف نتانیاهو هستند.

در سوی مقابل، حزب یاشار با ۲۱ کرسی، حزب باهم با ۱۱ کرسی، حزب دموکرات‌ها با هشت کرسی و حزب اسرائیل خانه ما با هشت کرسی، در مجموع ۴۸ کرسی مخالفان را تشکیل می‌دهند.

این نتایج اولیه‌اند و با ادامه شمارش آرا ممکن است تغییر کنند.

مطالعه بیشتر
خبر قبلی و بعدی
صندوق‌های سرمایه‌گذاری و نارضایتی بازنشستگان؛ دو چالش تازه اردوغان
خبر قبلی
صندوق‌های سرمایه‌گذاری و نارضایتی بازنشستگان؛ دو چالش تازه اردوغان
کورتەی هەواڵەکانی 6ی خەزەڵوەری ۱۴۰۵ی هەتاوی
خبر بعدی
کورتەی هەواڵەکانی 6ی خەزەڵوەری ۱۴۰۵ی هەتاوی
خبرهای مرتبط

دیدگاه کاربران

۰ نظر
امتیاز:
(۰)
دیدگاه‌های ارسال‌شده پس از تأیید ناظران منتشر خواهند شد.