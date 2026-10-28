کاهش کرسی های ائتلاف نتانیاهو با ادامه شمارش آرا

72.4 درصد آراء شماره شد؛

بر اساس آخرین بروزرسانی از نتایج اولیه انتخابات اسرائیل، با شمارش ۷۲.۴ درصد آرا، ائتلاف حامی بنیامین نتانیاهو ۵۴ کرسی و مخالفان او ۴۸ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی پارلمان را به دست آورده‌اند.

به گزارش کرد پرس، فهرست مشترک با ۱۲ کرسی و حزب رعام با شش کرسی، در مجموع ۱۸ کرسی دارند.

حزب لیکود با ۲۷ کرسی، حزب شاس با هفت کرسی، حزب قدرت یهودی با هفت کرسی و حزب صهیونیسم دینی با شش کرسی، از احزاب ائتلاف نتانیاهو هستند.

در سوی مقابل، حزب یاشار با ۲۱ کرسی، حزب باهم با ۱۱ کرسی، حزب دموکرات‌ها با هشت کرسی و حزب اسرائیل خانه ما با هشت کرسی، در مجموع ۴۸ کرسی مخالفان را تشکیل می‌دهند.

این نتایج اولیه‌اند و با ادامه شمارش آرا ممکن است تغییر کنند.