بارش باران و وزش باد شدید در برخی مناطق کردستان پیش بینی شد

براساس اعلام اداره کل هواشناسی؛

سرویس کردستان – براساس اعلام اداره کل هواشناسی استان کردستان با فعالیت سامانه بارشی جدید در غرب و شمال غرب کشور، بارش باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت در برخی مناطق استان کردستان پیش بینی می شود و شرایط جوی در مناطق مستعد می تواند با خیزش گردوخاک همراه باشد.

به گزارش کرد پرس، بررسی نقشه های پیش یابی هواشناسی نشان می دهد فعالیت این سامانه، علاوه بر کردستان، بخش هایی از استان های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، کرمانشاه، ایلام، لرستان، زنجان و قزوین را نیز تحت تأثیر قرار می دهد.

بارش ها در برخی ساعات با رعدوبرق و وزش باد شدید موقت همراه خواهد بود و در مناطق مستعد، احتمال وقوع پدیده گردوخاک نیز وجود دارد؛ ازاین رو، توجه به تغییرات شرایط جوی و رعایت نکات ایمنی ضروری است.

هم زمان، در مرکز، جنوب و جنوب غرب استان کرمان، نیمه شرقی هرمزگان و ارتفاعات و دامنه های سیستان و بلوچستان، شرایط برای بارش های شدیدتر فراهم است و هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای این مناطق صادر شده است. شدت بارش در مناطق یادشده می تواند موجب آب گرفتگی معابر، جاری شدن سیلاب و طغیان رودخانه های فصلی شود.

با توجه به احتمال بروز مخاطرات جوی، پرهیز از توقف و اتراق در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها، احتیاط هنگام تردد در جاده های کوهستانی و لغزنده و توجه به اطلاعیه های رسمی هواشناسی اهمیت دارد.

همچنین با توجه به احتمال تغییر شدت و گستره بارش ها، پیگیری آخرین پیش بینی ها و هشدارهای هواشناسی برای آگاهی از وضعیت جوی مناطق مختلف استان ضروری است.