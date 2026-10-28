قراردادهای واگذاری اراضی مسکونی منقضی شده در کردستان تعیین تکلیف می شود

سرپرست معاونت املاک و حقوقی راه و شهرسازی:

سرویس کردستان - سرپرست معاونت املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی کردستان از بررسی وضعیت و ساماندهی قراردادهای واگذاری اراضی مسکونی منقضی شده در این استان خبر داد.

به گزارش کرد پرس، زانیار زندی با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف قراردادهای واگذاری اراضی مسکونی، اظهار کرد: با توجه به سیاست های دولت در راستای تامین مسکن افراد واجد شرایط و ساماندهی بازارمسکن، وضعیت قراردادهای واگذاری اراضی مسکونی در استان مورد بررسی قرار می گیرد.

وی افزود: افرادی که در سال های گذشته از طریق اداره کل راه و شهرسازی نسبت به دریافت و واگذاری اراضی مسکونی اقدام کرده اند، اما به دلیل عدم احداث بنا در مهلت مقرر، قرارداد آنها منقضی شده است، می توانند برای تعیین تکلیف وضعیت قرارداد خود اقدام کنند.

سرپرست معاونت املاک و حقوقی راه و شهرسازی کردستان ادامه داد: در همین راستا، از کلیه دارندگان قراردادهای مذکور دعوت می شود برای بررسی وضعیت قرارداد و طی مراحل قانونی تمدید، به اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان در شهر سنندج و ادارات راه و شهرسازی شهرستان های مربوطه مراجعه کنند.

زندی تاکید کرد: هدف از این اقدام، ساماندهی وضعیت قراردادهای واگذاری اراضی مسکونی و فراهم کردن زمینه تعیین تکلیف قانونی پرونده های مشمول است.