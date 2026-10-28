در پی افزایش نارضایتی بازنشستگان از وضعیت معیشتی و فاصله‌گرفتن بخشی از آنان از حزب عدالت و توسعه، رجب طیب اردوغان از اجرای یک اصلاح قانونی تا پایان سال خبر داد؛ اقدامی که در محافل داخلی AKP پاسخی به هشدارهای تشکیلات این حزب و نگرانی از کاهش حمایت انتخاباتی ارزیابی شد.

به گزارش کردپرس، اظهارات اخیر رجب طیب اردوغان درباره بهبود وضعیت بازنشستگان، بار دیگر ارزیابی‌های درون حزب عدالت و توسعه درباره کاهش حمایت این گروه از دولت را به مرکز توجه آورد. منابع حزبی گفتند گزارش‌های رسیده از تشکیلات استانی و گفت‌وگوهای میدانی، از تشدید مشکلات معیشتی بازنشستگان و تضعیف پیوند آنان با AKP حکایت داشت.

به نوشته روزنامه جمهوریت، اردوغان پس از نشست هیئت دولت اعلام کرد که در بودجه سال ۲۰۲۷ منابعی برای بهبود وضعیت بازنشستگان در نظر گرفته شد. او گفت: «امیدواریم اصلاح قانونی لازم را در چارچوب عدالت و انصاف و با نظر مجلس ترکیه تا پایان سال اجرایی کنیم.»

با وجود این، اردوغان جزئیاتی درباره دامنه این اصلاحات، گروه‌های مشمول و میزان افزایش احتمالی مستمری‌ها ارائه نکرد. مشخص‌نبودن ابعاد این طرح، بحث‌ها درباره میزان تأثیر واقعی آن بر قدرت خرید بازنشستگان را ادامه داد.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، تشکیلات حزب عدالت و توسعه در گزارش‌های خود به مرکز حزب هشدار داد که درآمد بازنشستگان در برابر تورم کاهش یافت و دشواری تأمین هزینه‌های روزانه به نارضایتی گسترده‌ای در میان آنان منجر شد. این گزارش‌ها همچنین نشان داد مشکلات اقتصادی، موضع سیاسی بازنشستگان را تحت تأثیر قرار داد و بخشی از این گروه از حزب حاکم فاصله گرفت.

بازنشستگان طی سال‌های گذشته یکی از گروه‌های بزرگ و مهم رأی‌دهندگان AKP بودند. از همین رو، محافل داخلی این حزب طرح بهبود مستمری‌ها را تنها اقدامی اقتصادی ندانستند و آن را با نگرانی‌های انتخاباتی و تلاش برای جلوگیری از ادامه ریزش حمایت این قشر مرتبط دانستند.

در محافل حزب عدالت و توسعه، بحران صندوق‌های سرمایه‌گذاری و وضعیت معیشتی بازنشستگان به‌عنوان دو موضوع اصلی فشار بر دولت مطرح شد. به گفته منابع حزبی، هم‌زمان با ادامه بحث‌ها درباره بحران صندوق‌ها، کاهش قدرت خرید بازنشستگان نیز به مشکلی تبدیل شد که مستقیماً پایگاه اجتماعی و حمایت انتخاباتی حزب حاکم را تحت تأثیر قرار داد.